В Прикамье начал работу второй мусоросортировочный комплекс

12:47 | 5.03.2020

Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил полигон ТКО в Березниках и осмотрел размещенный там мобильный сортировочный комплекс. На объекте проводится сортировка четырех фракций: стекло, пластик, бумага и полиэтилен. Отсортированные отходы отправляют на вторичную переработку.



Проектная мощность сортировочного комплекса составляет 25 тысяч тонн отходов в год. Сейчас в процессе сортировки из общей массы отходов отсеивается порядка 10% полезных фракций. В течение 2020 года планируется выйти на показатель 30%.



Это второй сортировочный комплекс, начавший работу на территории Пермского края. Еще один комплекс функционирует на полигоне в Краснокамске. Также готовится к запуску комплекс сортировки в поселке Лобаново Пермского района.



По словам заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальева, сортировка позволит продлить срок службы полигона как минимум на три года. Сейчас полигон в Березниках заполнен более чем на 70%. По территориальной схеме обращения с отходами объект должен завершить работу в 2028 году. Полигон принимает отходы с территории Березниковского, Соликамского и Красновишерского городских округов, Чердынского и Александровского муниципальных районов. С учетом этого глава региона поручил краевому министерству ЖКХ и благоустройства определить площадку для нового полигона для северных территорий края и рассмотреть возможность размещения в северной агломерации экотехнопарка (комплекса по переработке и сортировке отходов).



По мнению Дмитрия Махонина, необходимо установить мобильные сортировочные комплексы и на других площадках размещения отходов в регионе. «Развитие мусоросортировки – одно из приоритетных направлений экологической реформы. С учетом того, что многие полигоны в регионе частично выработали свой ресурс, сортировка отходов позволит решить вопросы их дальнейшей эксплуатации», - сообщил глава Прикамья.



Также Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос производства оборудования для сортировки отходов на пермских предприятиях. «Технология не слишком сложная, однако мы вынуждены завозить это оборудование из Екатеринбурга. Учитывая, что мы будем развивать сортировку, нужно наладить собственное производство», - сообщил глава Прикамья.



По словам главы Березниковского городского округа Сергея Дьякова, в городе есть предприятия, которые готовы производить такое оборудование.



Напомним, на территории Пермского края до 2024 года планируется построить четыре комплекса по сортировке и переработке отходов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в городе Перми.

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