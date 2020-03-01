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19:17 | 4.03.2020

Все крупные предприятия Прикамья подпишут дорожные карты по кооперации с местными поставщиками

Сегодня, 4 марта, в Березниках состоялось расширенное заседание Совета директоров промышленных предприятий Пермского края, посвященное реализации инвестиционных проектов, а также развитию промышленной кооперации региональных предприятий с крупными заводами Верхнекамья.

Участники обсудили реализацию крупнейших инвестиционных проектов промышленных предприятий Верхнекамья, развитие внутрирегиональной промкооперации, а также возможность расширенного применения продукции малых и средних предприятий края при реализации инвестиционных проектов крупных холдингов Верхнекамья.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что развитие промышленности – одно из ключевых направлений в работе краевых властей. «Без развития производства, создания новых рабочих мест мы не сможем заниматься культурой, инновациями, социальной политикой. Вместе с тем необходимо не только развивать промышленный потенциал, но и создавать кооперации между крупными предприятиями и малым и средним бизнесом. Для это нужно, чтобы все крупные предприятия Прикамья имели дорожные карты по кооперации с местными поставщиками, а также выстроить процесс участия местного бизнеса в закупках для нужд региона», - отметил глава региона и поручил реализовать поручение зампреду краевого правительства – министру промышленности, предпринимательства и торговли Алексею Чибисову.

Объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей. Как отмечают в министерстве промышленности Пермского края, в прошедшем году участниками промкооперации стали 214 предприятий. Среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ПАО «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ММК», ПАО «Метафракс» и другие.

Опытом кооперации на территории региона поделились руководители крупных предприятий, а также местные поставщики.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков отметил, что на сумму около 1 миллиарда рублей в 2019 году закуплено именно пермской продукции. «Далеко не всегда новые разработки востребованы предприятиями ЛУКОЙЛА. Нам нужна продукция опережающая рынок на 10 лет. И сегодня я убедился, что в Пермском крае есть предприятия, которые предлагают такие разработки. Это решение наших задач, - пояснил Олег Третьяков. – Пермский край один из первых по цифровизации нефтяной промышленности. Нужно дальше развивать и тиражировать этот опыт».

Как подчеркнул первый заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов, Пермский регион занимает первое место по погрузке в СвЖД, при этом железные дороги активно сотрудничают как с краевыми властями, так и с местными предприятиями: «Только у предприятий Пермского края в прошлом году мы закупили товаров и услуг на 10 млрд рублей».

Напомним, объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей, а участниками промкооперации в 2019 году стали 214 предприятий, что на 78% больше, чем в 2018 году. Общий объем поставок для крупных холдингов от региональных предприятий за 2018-2020 годы составил более 105 млрд рублей.

© «Вечерние ведомости»

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