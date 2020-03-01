Пермские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по фигурному катанию

19:08 | 4.03.2020

В ледовом дворце спортивного комплекса им. В.П. Сухарева прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы Заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой.



Соревнования проводились по разрядам «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта» в одиночном и парном катании.



Победителями и призерами соревнований стали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орленок».



Так, в разряде «мастер спорта» первые места заняли Амалия Белоусова и Матвей Гилев. В разряде «кандидат в мастера спорта» второе место заняла Екатерина Скулкина. Тренер ребят – Ринат Залялетдинов.

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