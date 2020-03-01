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18:53 | 4.03.2020

Глава Прикамья: Подрядчик обязан сдать новую школу в Березниках до конца года

В микрорайоне «Любимов» в Березниках продолжается строительство школы и детского сада. Объекты возводятся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» соответственно. 3 марта ход строительства в рамках рабочей поездки в Березниковский городской округ проинспектировал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Для новой школы строится трехэтажное здание площадью свыше 25 тыс. кв. метров, рассчитанное на 51 учебный кабинет, комплекс лабораторий для занятий химией, физикой и биологией. Также в нем будет спортивный блок с 2 бассейнами и актовый зал, столовая, подсобные помещения и др. По данным краевого минстроя, это будет одно из самых больших общеобразовательных учреждений региона – на 1224 места. Сейчас ведется кладка стен и перегородок здания, отделка фасада, установка оконных блоков, прокладываются коммуникации.

При этом строительство школы ведется с отставанием от графика. Как отмечает глава Березниковского городского округа Сергей Дьяков, проблемы на строительной площадке возникли из-за повышенного уровня воды в грунте при выполнении нулевых работ (возведение оснований и фундаментов, в том числе подвала и других подземных частей здания, а также перекрытия над ними. - Прим. ред.). Однако, по словам представителей компании-подрядчика, несмотря на то, что на данный момент отставание от графика составляет 4 месяца, сдать здание школы они обязуются к сентябрю текущего года - по плану.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил главе Березниковского городского округа Сергею Дьякову как заказчику строго курировать возведение школы, а краевому минстрою взять вопрос на особый контроль: «Честно говоря, не верю, что подрядчик успеет с таким отставанием уложиться в сроки, но очень важно, чтобы новая школа была сдана к концу года».

На площадке детского сада сейчас ведется кладка стен первого этажа здания. Как отметил Вадим Меледин, директор строительной компании «Парма», несмотря на возникшее в начале строительства отставание, сейчас возведение детского сада идет по графику. Новое дошкольное образовательное учреждение должно быть построено в конце текущего года.

Площадь объекта составит более 4,4 тыс. кв. метров, дошкольное учреждение займет три этажа: на первом расположится пищеблок, на втором и третьем – спортзал и актовый зал. Кроме того, предусмотрено подвальное помещение для технических нужд. После открытия в детсад смогут пойти 240 маленьких жителей Березников. Традиционно объект будет оснащен всей мебелью, современным оборудованием, развивающими играми для воспитания детей.

В ходе осмотра глава Прикамья Дмитрий Махонин поинтересовался, определена ли уже тематическая направленность детского сада, и поручил краевому минобру совместно с муниципальными властями начать работу над этим вопросом как можно скорее – чтобы уже на стадии строительства начать подбирать и готовить кадры в соответствии с уклоном дошкольного образовательного учреждения.

Напомним, в текущем году в Пермском крае будет построено 6 школ на более чем 5 тыс. учащихся и 13 детских садов на более чем 2,5 тыс. мест, в том числе и в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в регионе были построены и сданы 4 школы на более чем 2 тыс. учащихся и 10 детских садов более чем на 2 тыс. мест.

© «Вечерние ведомости»

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