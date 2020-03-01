Пермь: новости дня
18:53 | 4.03.2020
Глава Прикамья: Подрядчик обязан сдать новую школу в Березниках до конца года
Для новой школы строится трехэтажное здание площадью свыше 25 тыс. кв. метров, рассчитанное на 51 учебный кабинет, комплекс лабораторий для занятий химией, физикой и биологией. Также в нем будет спортивный блок с 2 бассейнами и актовый зал, столовая, подсобные помещения и др. По данным краевого минстроя, это будет одно из самых больших общеобразовательных учреждений региона – на 1224 места. Сейчас ведется кладка стен и перегородок здания, отделка фасада, установка оконных блоков, прокладываются коммуникации.
При этом строительство школы ведется с отставанием от графика. Как отмечает глава Березниковского городского округа Сергей Дьяков, проблемы на строительной площадке возникли из-за повышенного уровня воды в грунте при выполнении нулевых работ (возведение оснований и фундаментов, в том числе подвала и других подземных частей здания, а также перекрытия над ними. - Прим. ред.). Однако, по словам представителей компании-подрядчика, несмотря на то, что на данный момент отставание от графика составляет 4 месяца, сдать здание школы они обязуются к сентябрю текущего года - по плану.
Глава региона Дмитрий Махонин поручил главе Березниковского городского округа Сергею Дьякову как заказчику строго курировать возведение школы, а краевому минстрою взять вопрос на особый контроль: «Честно говоря, не верю, что подрядчик успеет с таким отставанием уложиться в сроки, но очень важно, чтобы новая школа была сдана к концу года».
На площадке детского сада сейчас ведется кладка стен первого этажа здания. Как отметил Вадим Меледин, директор строительной компании «Парма», несмотря на возникшее в начале строительства отставание, сейчас возведение детского сада идет по графику. Новое дошкольное образовательное учреждение должно быть построено в конце текущего года.
Площадь объекта составит более 4,4 тыс. кв. метров, дошкольное учреждение займет три этажа: на первом расположится пищеблок, на втором и третьем – спортзал и актовый зал. Кроме того, предусмотрено подвальное помещение для технических нужд. После открытия в детсад смогут пойти 240 маленьких жителей Березников. Традиционно объект будет оснащен всей мебелью, современным оборудованием, развивающими играми для воспитания детей.
В ходе осмотра глава Прикамья Дмитрий Махонин поинтересовался, определена ли уже тематическая направленность детского сада, и поручил краевому минобру совместно с муниципальными властями начать работу над этим вопросом как можно скорее – чтобы уже на стадии строительства начать подбирать и готовить кадры в соответствии с уклоном дошкольного образовательного учреждения.
Напомним, в текущем году в Пермском крае будет построено 6 школ на более чем 5 тыс. учащихся и 13 детских садов на более чем 2,5 тыс. мест, в том числе и в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в регионе были построены и сданы 4 школы на более чем 2 тыс. учащихся и 10 детских садов более чем на 2 тыс. мест.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:55 | 4.03.2020
В Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»
21:54 | 4.03.2020
В Екатеринбурге отменили концерт итальянских Аль Бано и Ромины Пауэр
21:43 | 4.03.2020
УГМК обыграл «Динамо» на матче в Екатеринбурге
21:01 | 4.03.2020
«Уралкалий» посетил глава Пермского края Дмитрий Махонин
20:00 | 4.03.2020
В Свердловской области разыскивают пропавшего без вести мужчину
19:17 | 4.03.2020
Все крупные предприятия Прикамья подпишут дорожные карты по кооперации с местными поставщиками
19:08 | 4.03.2020
Пермские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по фигурному катанию
18:43 | 4.03.2020
В Екатеринбурге образовались сильные пробки
18:24 | 4.03.2020
Дмитрий Махонин посетил рудник ПАО «Уралкалий»
18:03 | 4.03.2020
25 пермских компаний представили свои разработки для нужд крупнейших холдингов Верхнекамья
17:59 | 4.03.2020
Житель Алапаевска задолжал за электричество более 40 тысяч рублей
17:28 | 4.03.2020
У депутата гордумы Екатеринбурга, вернувшегося из Италии, где вспышка коронавируса, поднялась температура
17:18 | 4.03.2020
Анатолий Литовченко направил запрос о пересмотре пенсий шахтеров
17:05 | 4.03.2020
В Екатеринбурге судят водителя, сбившего девушку-хореографа
17:03 | 4.03.2020
Сельскую ипотеку в Прикамье начнут выдавать уже в марте
16:48 | 4.03.2020
Пермяков приглашают на праздничные мероприятия в планетарий
16:16 | 4.03.2020
Свердловской облсуд привлек к ответственности ООО «Три десятки»
16:14 | 4.03.2020
В Перми обновлены фасады шести домов на Комсомольском проспекте
15:50 | 4.03.2020
В Екатеринбурге сгорел грузовик
15:30 | 4.03.2020
В Екатеринбурге мужчина попал под поезд
14:57 | 4.03.2020
На Среднем Урале похолодает
14:23 | 4.03.2020
В госпитале на Урале успешно прооперировали вдову фронтовика
14:01 | 4.03.2020
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили четыре рейса
13:49 | 4.03.2020
Свердловские сотрудницы МВД присоединились к акции «Российская полиция дамами гордится»
13:35 | 4.03.2020
ФК «Урал» в четвертьфинале Кубка России встретится с «Шинником»
13:13 | 4.03.2020
В Нижнем Тагиле изменится схема движения автобуса № 77