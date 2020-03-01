Дмитрий Махонин посетил рудник ПАО «Уралкалий»

18:24 | 4.03.2020

3 марта глава Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил ПАО «Уралкалий», где ознакомился со спецификой калийного производства и обсудил с руководством компании перспективы ее развития.



В ходе визита руководитель региона совместно с генеральным директором «Уралкалия» Дмитрием Осиповым спустился в шахту БКПРУ-4. Дмитрий Махонин увидел работу горного добывающего комплекса в составе комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона, а также самый большой в мире подземный склад калийной руды. На глубине 400 метров глава региона пообщался с шахтерами - машинистом горных выемочных машин и водителем самоходного вагона.



Дмитрий Махонин обозначил, что «Уралкалий» - один из ключевых партнеров Пермского края. «Компания многое делает для развития социальной инфраструктуры, в том числе создает новые рабочие места, - подчеркнул глава региона. - При реализации проектов важно бережное отношение к ресурсам, особенно к человеческим. Любое большое производство держится на плечах рабочих, поэтому так важно создавать комфортные условия для сотрудников и их семей».



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил, что во время встречи стороны обсудили текущие задачи компании, инвестиционные планы. «Уралкалий» уже подписал с краевыми и федеральными властями специальные инвестиционные контракты на общую сумму инвестиций порядка 200 млрд рублей. В ходе их реализации планируется создание более 2000 новых рабочих мест. Наша цель – сохранение лидирующих позиций в отрасли. И как один из крупнейших работодателей региона мы приветствуем меры поддержки краевого правительства, направленные на развитие промышленного производства и экономического потенциала Пермского края», - сказал он.

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