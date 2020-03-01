25 пермских компаний представили свои разработки для нужд крупнейших холдингов Верхнекамья

18:03 | 4.03.2020

Сегодня, 4 марта, в рамках Совета директоров промышленных предприятий Пермского края состоялась выставка достижений промышленных предприятий Прикамья для крупных холдингов Верхнекамья.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил значимость развития промышленной кооперации. По его словам, нужно развивать промышленный потенциал и взаимодействие между крупными предприятиями и малым и средним бизнесом - это дает толчок к развитию производств, созданию новых рабочих мест.



В выставке приняли участие 25 компаний из отраслей машиностроения, приборостроения, малотоннажной химии, средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности, легкой промышленности, ИТ и систем мониторинга, а также ремонта и обслуживания техники.



В частности, свою продукцию представили компании «ЭРИС», «Чайковский текстиль», «Суксунский оптико-механический завод», «Уралспецмаш», «Инверсия-Сенсор», ПНИТИ, «ПНППК-Квантек», «Силур», «Соликамский завод «Урал», Пермский завод электрооборудования «Кама», «Пермглавснаб» и другие.



По словам руководителя направления вагонотолкателей ГК «Пермглавснаб», инжиниринговой компании «Механика» Артема Харитонова, основное направление их работы – это маневрово-тяговое оборудование, которое позволяет передвигать вагоны по территории предприятия.



«Мы имеем инженерно-конструкторский коллектив, который подходит к каждому заказу точечно, каждый заказ уникален. Наше предприятие имеет большой опыт сотрудничества с калийными предприятиями, в том числе «Уралхим». В 2018 году они приобрели наши вагонотолкатели, которые прошли испытания на объектах предприятия и сейчас успешно эксплуатируются. На данный момент ведем переговоры с «Уралкалием», там участвовали в конкурсных процедурах и прошли отбор как качественный поставщик который зарекомендовал себя», - рассказал он.



Еще один участник выставки – завод электрооборудования «Кама», представил уникальные трансформаторные подстанции электрощитов, не имеющие аналогов на российском рынке. Директор предприятия Евгений Болотин подчеркнул, что по сравнению с другими аналогичными продуктами их оборудование не требует окраски и доработки корпуса в течение всего срока эксплуатации.



Евгений Болотин, директор пермского завода электрооборудования «Кама»:



- Мы разработали уникальную подстанцию в пластиковой оболочке, стойкой к разным химическим веществам для применения на солеотвалах, фабриках и предприятиях. При этом наши технологии позволяют сохранять оборудование в исправном состоянии до 25 лет в самых агрессивных химических средах. Для нас сотрудничество с пермскими предприятиями – это развитие нашей компании, появление нового рынка сбыта. Наши потенциальные клиенты – «Уралкалий», «Еврохим», «Верхнекамская Калийная Компания». В выставке участвуем впервые, чтобы презентовать свой продукт.



Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов высоко оценил продукцию региональных компаний, представленную на выставке: «Эта выставка – отличная возможность сторонам понять потребности и возможности предприятий Пермского края. Мы видим тут реальных производителей нужной нам продукции с хорошими перспективами сотрудничества». Также во время своего выступления на Совете директоров промпредприятий региона он отметил, что в рамках промышленной кооперации «Уралкалий» сотрудничает с более чем тысячей региональных предприятий на общую сумму в 13 млрд рублей в год.



По итогам осмотра выставки глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минпромторгу оказать содействие в получении в аренду земли под строительство завода «Силур», а также подобрать площадки для размещения электрозаправок для «Корпорации ПСС».



Напомним, объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей, а участниками промкооперации в 2019 году стали 214 предприятий, что на 78,3% больше, чем в 2018 году. Общий объем поставок для крупных холдингов от региональных предприятий за 2018-2020 годы составил более 105 млрд рублей.

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