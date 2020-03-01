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18:03 | 4.03.2020
25 пермских компаний представили свои разработки для нужд крупнейших холдингов Верхнекамья
Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил значимость развития промышленной кооперации. По его словам, нужно развивать промышленный потенциал и взаимодействие между крупными предприятиями и малым и средним бизнесом - это дает толчок к развитию производств, созданию новых рабочих мест.
В выставке приняли участие 25 компаний из отраслей машиностроения, приборостроения, малотоннажной химии, средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности, легкой промышленности, ИТ и систем мониторинга, а также ремонта и обслуживания техники.
В частности, свою продукцию представили компании «ЭРИС», «Чайковский текстиль», «Суксунский оптико-механический завод», «Уралспецмаш», «Инверсия-Сенсор», ПНИТИ, «ПНППК-Квантек», «Силур», «Соликамский завод «Урал», Пермский завод электрооборудования «Кама», «Пермглавснаб» и другие.
По словам руководителя направления вагонотолкателей ГК «Пермглавснаб», инжиниринговой компании «Механика» Артема Харитонова, основное направление их работы – это маневрово-тяговое оборудование, которое позволяет передвигать вагоны по территории предприятия.
«Мы имеем инженерно-конструкторский коллектив, который подходит к каждому заказу точечно, каждый заказ уникален. Наше предприятие имеет большой опыт сотрудничества с калийными предприятиями, в том числе «Уралхим». В 2018 году они приобрели наши вагонотолкатели, которые прошли испытания на объектах предприятия и сейчас успешно эксплуатируются. На данный момент ведем переговоры с «Уралкалием», там участвовали в конкурсных процедурах и прошли отбор как качественный поставщик который зарекомендовал себя», - рассказал он.
Еще один участник выставки – завод электрооборудования «Кама», представил уникальные трансформаторные подстанции электрощитов, не имеющие аналогов на российском рынке. Директор предприятия Евгений Болотин подчеркнул, что по сравнению с другими аналогичными продуктами их оборудование не требует окраски и доработки корпуса в течение всего срока эксплуатации.
Евгений Болотин, директор пермского завода электрооборудования «Кама»:
- Мы разработали уникальную подстанцию в пластиковой оболочке, стойкой к разным химическим веществам для применения на солеотвалах, фабриках и предприятиях. При этом наши технологии позволяют сохранять оборудование в исправном состоянии до 25 лет в самых агрессивных химических средах. Для нас сотрудничество с пермскими предприятиями – это развитие нашей компании, появление нового рынка сбыта. Наши потенциальные клиенты – «Уралкалий», «Еврохим», «Верхнекамская Калийная Компания». В выставке участвуем впервые, чтобы презентовать свой продукт.
Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов высоко оценил продукцию региональных компаний, представленную на выставке: «Эта выставка – отличная возможность сторонам понять потребности и возможности предприятий Пермского края. Мы видим тут реальных производителей нужной нам продукции с хорошими перспективами сотрудничества». Также во время своего выступления на Совете директоров промпредприятий региона он отметил, что в рамках промышленной кооперации «Уралкалий» сотрудничает с более чем тысячей региональных предприятий на общую сумму в 13 млрд рублей в год.
По итогам осмотра выставки глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минпромторгу оказать содействие в получении в аренду земли под строительство завода «Силур», а также подобрать площадки для размещения электрозаправок для «Корпорации ПСС».
Напомним, объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей, а участниками промкооперации в 2019 году стали 214 предприятий, что на 78,3% больше, чем в 2018 году. Общий объем поставок для крупных холдингов от региональных предприятий за 2018-2020 годы составил более 105 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
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