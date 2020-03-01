В Перми начнутся бесплатные тренировки к Пермскому полумарафону ЗаБег.РФ

16:08 | 4.03.2020

С 11 марта по 29 мая в краевой столице будут проходить бесплатные тренировки по подготовке к Пермскому полумарафону ЗаБег.РФ.



11 марта в 19:00 в Перми пройдет первая открытая тренировка для всех желающих поучаствовать в Пермском полумарафоне ЗаБег.РФ. Место встречи всех участников — набережная Камы в районе Соборной площади. Организаторы тренировок: Школа здорового бега и фитнес-клуб ALEX FITNESS.



Тренировки будут проходить всю весну, по средам и пятницам, начало в 19.00. Место тренировок: набережная Камы (беговые тренировки), сквер перед Театром оперы и балета (силовые тренировки).



Все мероприятия проводятся бесплатно, но требуют предварительной записи по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX2rOCXm-Xq94hIf7qi6iLfiCoQb-m3btQsKD2FDkAGxyizw/viewform.

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