Пермь: новости дня
13:10 | 4.03.2020
На Совете Федерации отметили опыт Пермского края по газификации сельских территорий
Дмитрий Махонин, глава Прикамья, рассказал о реализации программы газификации региона. В 2020 году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов. Объекты позволят подключить к газу порядка 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников направлено почти 2,2 млрд рублей.
«Нужно изучать опыт Пермского края как позитивный пример газификации региона», - резюмировала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.
Глава Прикамья также озвучил предложения по изменению действующего законодательства для ускорения темпов газификации. Дмитрий Махонин предложил закрепить в законодательстве необходимость строительства газопроводов до фасадов жилых домов. «В Пермском крае мы проводим газификацию именно по такому принципу. Это делает газ доступней для наших граждан», - отметил глава Прикамья.
Увеличение специальной надбавки для газораспределительных организаций с 25% до 35% позволит направить дополнительные средства на строительства новых газопроводов. Также глава Прикамья предложил освободить «газовиков» от уплаты государственной пошлины за регистрацию прав на распределительные газопроводы. «Сейчас плата составляет 20 тысяч рублей. В конечном счете она влияет на стоимость подключения для жителей. По сути, жители платят за эту справку из своего кармана, что недопустимо», - сообщил Дмитрий Махонин.
Также глава Прикамья предложил узаконить передачу муниципальных газопроводов в собственность «газовикам» в счет погашения долгов территорий за газ, а также на законодательном уровне обязать субъекты разработать энергопаспорта регионов. «Мы не можем тянуть трубу бесконечно, и жители должны понимать, в каких территориях будет газопровод, а где необходимо использовать альтернативные источники: пеллеты, сжиженный природный газ или сжиженный углеводородный газ», - пояснил Дмитрий Махонин.
В целом, региональная программа газификации Пермского края в ближайшие 5 лет позволит дополнительно обеспечить газом 133 населенных пункта, газифицировать более 36500 домовладений. Это позволит увеличить общий уровень газификации сельских территорий почти на 10%.
© «Вечерние ведомости»
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