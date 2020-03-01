На Совете Федерации отметили опыт Пермского края по газификации сельских территорий

13:10 | 4.03.2020

2 марта на парламентских слушаниях при Совете Федерации обсудили перспективы газификации субъектов страны.



Дмитрий Махонин, глава Прикамья, рассказал о реализации программы газификации региона. В 2020 году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов. Объекты позволят подключить к газу порядка 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников направлено почти 2,2 млрд рублей.



«Нужно изучать опыт Пермского края как позитивный пример газификации региона», - резюмировала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.



Глава Прикамья также озвучил предложения по изменению действующего законодательства для ускорения темпов газификации. Дмитрий Махонин предложил закрепить в законодательстве необходимость строительства газопроводов до фасадов жилых домов. «В Пермском крае мы проводим газификацию именно по такому принципу. Это делает газ доступней для наших граждан», - отметил глава Прикамья.



Увеличение специальной надбавки для газораспределительных организаций с 25% до 35% позволит направить дополнительные средства на строительства новых газопроводов. Также глава Прикамья предложил освободить «газовиков» от уплаты государственной пошлины за регистрацию прав на распределительные газопроводы. «Сейчас плата составляет 20 тысяч рублей. В конечном счете она влияет на стоимость подключения для жителей. По сути, жители платят за эту справку из своего кармана, что недопустимо», - сообщил Дмитрий Махонин.



Также глава Прикамья предложил узаконить передачу муниципальных газопроводов в собственность «газовикам» в счет погашения долгов территорий за газ, а также на законодательном уровне обязать субъекты разработать энергопаспорта регионов. «Мы не можем тянуть трубу бесконечно, и жители должны понимать, в каких территориях будет газопровод, а где необходимо использовать альтернативные источники: пеллеты, сжиженный природный газ или сжиженный углеводородный газ», - пояснил Дмитрий Махонин.



В целом, региональная программа газификации Пермского края в ближайшие 5 лет позволит дополнительно обеспечить газом 133 населенных пункта, газифицировать более 36500 домовладений. Это позволит увеличить общий уровень газификации сельских территорий почти на 10%.

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