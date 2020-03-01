Пермские школьники примут участие в робототехническом танковом биатлоне

13:05 | 4.03.2020

11 марта в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся краевые соревнования «Робототехнический танковый биатлон-2020», посвященные дню создания Уральского добровольческого танкового корпуса. В соревнованиях примут участие школьники Перми и края.



Главными участниками состязаний станут роботы, сконструированные ребятами. Некоторые детали будут напечатаны на 3D-принтере. Управлять таким танком школьники будут с помощью телефона или очков виртуальной реальности через bluetooth. Роботу предстоит преодолеть препятствия: «лесной завал», «змейку», «эстакаду», «мост», «заезд в гараж». Кроме заездов ребятам предстоит провести презентацию танка и собрать его на время. Также все участники соревнований смогут посетить передвижную выставку Пермского государственного архива социально-политической истории «Молотовская танковая бригада», посвященную 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.



Организаторы соревнований – школа №135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология», департамент образования администрации Перми при поддержке администрации губернатора Пермского края. Ранее робототехники команды технопарка школы №135 представляли «Робототехнический танковый биатлон» на V Международных армейских играх.

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