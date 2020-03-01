Пермь: новости дня
12:31 | 4.03.2020
В Перми из-за перепадов температуры раньше обычного начался ремонт дорог литым асфальтобетоном
В новых пятилетних контрактах по содержанию территории города предусмотрено проведение текущего ремонта дорог в объемах около 300-400 тысяч кв. метров в год. Эта мера позволяет поддерживать состояние дороги до начала дорожного сезона, особенно это актуально в межсезонье. Такой экспресс-ремонт позволяет продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, вызванных перепадами температуры. Нужно понимать, что это временная мера, которая позволяет не допускать дальнейшего разрастания повреждений.
В Перми заработал завод, выпускающий литой асфальтобетон. С прошлой недели подрядные организации начали проводить профилактические работы на дорогах во всех районах города.
В Ленинском районе проведен текущий ремонт на улице Петропавловской, Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирской, Достоевского, Газеты Звезда, Пермской, Советской, Осинской, а также на путепроводе в районе Соснового бора и станции «Блочная».
В Дзержинском районе выполнен ремонт литым асфальтом улицы Подлесной, улицы Василия Каменского, улицы Переселенческой, улицы Окулова, улицы Зои Космодемьянской и ряда других.
В Индустриальном районе Перми за минувшую неделю литым асфальтобетоном отремонтированы ямы и выбоины на улицах Промышенной, Верхнемуллинской, Братьев Игнатовых, Гамовском тракте общей площадью 523,3 кв. метра. Ранее ремонт литым асфальтобетоном был выполнен на улицах Шахтерской, Мира, Советской Армии, Кавалерийской, Стахановской, Баумана, Братьев Игнатовых, Верхнемуллинской, Гамовском тракте, проспекте Декабристов и других. В ближайшее время экспресс-ремонт планируется на ул. Карпинского, Левченко, Геологов, Танкистов, Комбайнеров.
В Свердловском районе работы проведены на Комсомольском проспекте, улице Соловьева, а также на улицах микрорайона Громовский.
Специалисты советуют использовать в межсезонье литой асфальтобетон для проведения текущего ремонта, поскольку исключительные адгезионные свойства и водостойкость литого асфальта обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности. Проведение такого ремонта возможно и при выпадении осадков.
При производстве литого асфальтобетона битум нагревают до 160-180 градусов, минеральные компоненты – до 190-240 градусов. На выпуске температура асфальтобетонной смеси достигает 180-200 градусов. Затем смесь транспортируется в специальных термос-бункерах при непрерывном перемешивании.
Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия – установится положительная температура воздуха.
© «Вечерние ведомости»
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