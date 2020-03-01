Пермь: новости дня
12:28 | 4.03.2020
Благодаря нацпроекту юные хоккеисты в Березниках смогут заниматься на современных тренажерах
Дмитрий Махонин ознакомился с работой спортивного объекта, а также поинтересовался его востребованностью среди местных жителей. Ежедневно новый ледовый дворец посещают 450-500 человек, что сопоставимо с крупным домом спорта в краевой столице. 4-5 часов каждый день выделяются на массовое катание, в течение которых на лед выходит порядка 350 березниковцев. Во дворце проходят тренировки Ночной хоккейной лиги. Сейчас в ледовом дворце работает три секции по хоккею, в которых занимаются порядка 100 ребят, еще столько же посещает две секции по фигурному катанию.
Планируется, что в сентябре текущего года на базе ледового дворца начнет работать отделение Академии игровых видов спорта по направлению хоккей. «Это даст новый стимул для юных хоккеистов, так как в дальнейшем академия будет отбирать игроков для сборной Пермского края. Ребята будут понимать, что их могут заметить и у них есть шанс развивать спортивную карьеру», - рассказал директор спортивной школы «Кристалл» Илья Пермяков.
До конца этого года, по словам Ильи Пермякова, в ледовом дворце будут установлены современные тренажеры для хоккеистов и футболистов. Это 2 бросковые станции, 2 беговые дорожки для хоккеистов и 7 специальных тренажеров для развития двигательных функций спортсменов. Также будут закуплены машины для заливки льда во дворце и на улице. «Такое оборудование даже не везде в Перми есть. Сейчас уже объявлена закупка, планируется, что в конце осени оборудование поставят в ледовый дворец, а в декабре ребята уже смогут на нем заниматься», - подчеркнул он. Средства на закупку оборудования в размере 26 млн рублей направлены в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, площадь ледовой арены в Березниках составляет 3,5 тыс. кв. метров. Зрительские трибуны на 300 мест здесь установлены на уровне 2 этажа. Это позволило разместить под ними гардероб, помещения для заточки коньков и пр. В спорткомплексе имеется тренажерный зал для ребят, занимающихся в секциях, медицинский пункт, тренерская, комментаторская и санитарно-бытовые помещения.
Отметим, вовлечение жителей Прикамья в занятия спортом и физической культурой является одной из ключевых задач краевого правительства. По данным на 2019 год, спортом в регионе регулярно (3 раза в неделю) занимаются 900 тыс. человек, что составляет 36% населения края. К 2024 году в рамках национального проекта «Демография» этот показатель планируется увеличить до 55%.
В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 млрд рублей.
На данный момент Пермском крае насчитывается девять крытых ледовых арен. Сейчас идет строительство аналогичного объекта в Соликамске. В ближайшее время начнется проектирование «Регионального центра по фигурному катанию» в Перми.
© «Вечерние ведомости»
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