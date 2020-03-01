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12:02 | 4.03.2020

Прикамье вошло в первую тройку регионов присутствия «Т Плюс» по долгам за теплоэнергию в 2019 году

Дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию перед сбытовыми подразделениями Группы «Т Плюс» по итогам 2019 года составила 53,3 млрд рублей. Уровень недоимок снизился на 9,6% по сравнению с прошлым годом. По результатам прошлого года, Пермский край входит в первую тройку регионов-антилидеров по долгам за теплоресурсы.

Объем долгов потребителей в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском перед предприятиями Группы «Т Плюс» в январе-декабре 2019 года составил 7,8 млрд рублей. Почти такое же серьезное положение в Самарской и Свердловской областях, где потребители в прошлом году задолжали 8,3 млрд рублей и порядка 8 млрд рублей соответственно.

Организации-посредники остаются наиболее крупной категорией должников. Только в Прикамье долги управляющих компаний составляют более 3 млрд рублей. Для борьбы с ними Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» применяет весь спектр установленных законом мер – наложение арестов на имущество и другие обеспечительные меры имущественного характера, привлечение аффилированных лиц к субсидиарной ответственности. Руководители наиболее злостных УК-неплательщиков привлекаются к уголовной ответственности за мошеннические действия.

Наибольшие суммы долга имеет ряд управляющих организаций: ООО «Управляющая компания «МАКО» – 187,7 млн рублей долга, ООО «УК «ТехКомфорт» – 163,3 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» - 153,8 млн рублей долга, ООО УК «Тихий Компрос» – 148,7 млн рублей долга, ООО УК «ГАРАНТ» – 143,6 млн рублей долга. Две организации ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» и ООО «УК «Профи-Дом», с разными ИНН, но работавшие на одном и том же жилом фонде, имеют долги за тепловую энергию в размере 183,1 млн рублей.

В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье».

«Неплатежи потребителей являются одним из наиболее серьезных факторов, ограничивающих возможности компании по модернизации тепловых сетей в регионах присутствия. Поэтому в 2020 году энергетики продолжат комплексную работу по борьбе с УК-неплательщиками», – отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

© «Вечерние ведомости»

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