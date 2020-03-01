Пермь: новости дня
12:02 | 4.03.2020
Прикамье вошло в первую тройку регионов присутствия «Т Плюс» по долгам за теплоэнергию в 2019 году
Объем долгов потребителей в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском перед предприятиями Группы «Т Плюс» в январе-декабре 2019 года составил 7,8 млрд рублей. Почти такое же серьезное положение в Самарской и Свердловской областях, где потребители в прошлом году задолжали 8,3 млрд рублей и порядка 8 млрд рублей соответственно.
Организации-посредники остаются наиболее крупной категорией должников. Только в Прикамье долги управляющих компаний составляют более 3 млрд рублей. Для борьбы с ними Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» применяет весь спектр установленных законом мер – наложение арестов на имущество и другие обеспечительные меры имущественного характера, привлечение аффилированных лиц к субсидиарной ответственности. Руководители наиболее злостных УК-неплательщиков привлекаются к уголовной ответственности за мошеннические действия.
Наибольшие суммы долга имеет ряд управляющих организаций: ООО «Управляющая компания «МАКО» – 187,7 млн рублей долга, ООО «УК «ТехКомфорт» – 163,3 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» - 153,8 млн рублей долга, ООО УК «Тихий Компрос» – 148,7 млн рублей долга, ООО УК «ГАРАНТ» – 143,6 млн рублей долга. Две организации ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» и ООО «УК «Профи-Дом», с разными ИНН, но работавшие на одном и том же жилом фонде, имеют долги за тепловую энергию в размере 183,1 млн рублей.
В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье».
«Неплатежи потребителей являются одним из наиболее серьезных факторов, ограничивающих возможности компании по модернизации тепловых сетей в регионах присутствия. Поэтому в 2020 году энергетики продолжат комплексную работу по борьбе с УК-неплательщиками», – отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:28 | 4.03.2020
У депутата гордумы Екатеринбурга, вернувшегося из Италии, где вспышка коронавируса, поднялась температура
17:18 | 4.03.2020
Анатолий Литовченко направил запрос о пересмотре пенсий шахтеров
17:05 | 4.03.2020
В Екатеринбурге судят водителя, сбившего девушку-хореографа
17:03 | 4.03.2020
Сельскую ипотеку в Прикамье начнут выдавать уже в марте
16:48 | 4.03.2020
Пермяков приглашают на праздничные мероприятия в планетарий
16:16 | 4.03.2020
Свердловской облсуд привлек к ответственности ООО «Три десятки»
16:14 | 4.03.2020
В Перми обновлены фасады шести домов на Комсомольском проспекте
15:50 | 4.03.2020
В Екатеринбурге сгорел грузовик
15:30 | 4.03.2020
В Екатеринбурге мужчина попал под поезд
14:57 | 4.03.2020
На Среднем Урале похолодает
14:23 | 4.03.2020
В госпитале на Урале успешно прооперировали вдову фронтовика
14:01 | 4.03.2020
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили четыре рейса
13:49 | 4.03.2020
Свердловские сотрудницы МВД присоединились к акции «Российская полиция дамами гордится»
13:35 | 4.03.2020
ФК «Урал» в четвертьфинале Кубка России встретится с «Шинником»
13:13 | 4.03.2020
В Нижнем Тагиле изменится схема движения автобуса № 77
13:10 | 4.03.2020
На Совете Федерации отметили опыт Пермского края по газификации сельских территорий
12:48 | 4.03.2020
В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на автомобиль
12:31 | 4.03.2020
В Перми из-за перепадов температуры раньше обычного начался ремонт дорог литым асфальтобетоном
12:28 | 4.03.2020
Благодаря нацпроекту юные хоккеисты в Березниках смогут заниматься на современных тренажерах
12:27 | 4.03.2020
В Нижнем Тагиле работники железной дороги украли 100 литров солярки
12:09 | 4.03.2020
В Перми ожидается резкое похолодание
12:02 | 4.03.2020
Прикамье вошло в первую тройку регионов присутствия «Т Плюс» по долгам за теплоэнергию в 2019 году
11:45 | 4.03.2020
В Свердловской области пресекли незаконный вывоз лесоматериалов
11:25 | 4.03.2020
Уральский федеральный университет вошёл в топ-10 предметного рейтинга QS по философии и археологии
10:32 | 4.03.2020
Пропавшего на Урале ребёнка нашли на станции метро
10:25 | 4.03.2020
Жителя Екатеринбурга обвиняют в убийстве знакомого
10:05 | 4.03.2020
Гараж с тремя иномарками сгорел в Свердловской области
09:48 | 4.03.2020
В Нижнем Тагиле запретят парковаться на двух участках
09:15 | 4.03.2020
В Екатеринбурге «Автомобилист» проведёт второй матч плей-офф