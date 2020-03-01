В этом году сдадут самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках

18:44 | 3.03.2020

Дмитрий Махонин поручил главе Березниковского округа контролировать содержание возведенных домов и территории микрорайона.



Сегодня, 3 марта, во время рабочей поездки в северные территории Пермского края глава региона Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым и председателем КСП Пермского края Геннадием Тушнолобовым проинспектировал ход строительства микрорайона Любимов в Березниках.



На данный момент здесь сдано 13 домов на 2700 квартир. В них уже переехали более 5,5 тысячи человек, из них 1,5 тысячи – в прошлом году.



В этом году ключи от новых квартир в доме ул. Строителей, 12 получили 140 семей (всего в доме 341 квартира). Глава региона поздравил их с долгожданным новосельем и пообщался с жителями микрорайона.



«Любимов» - это самая масштабная стройка Пермского края. Это микрорайон большого города, который реализуется не без проблем. Сегодня мы с жителями обсудили вопросы содержания построенных домов: про уборку снега, про работу управляющих компаний и поддержание порядка внутри домов. Посмотрели и ход строительства – с точки зрения отставания от графиков, - отметил Дмитрий Махонин. – В целом впечатления положительные, но радужных ожиданий нет – есть над чем работать. Радует, конечно, что поменялась психология людей, которые уже понимают, что будут жить не на отшибе, не на окраине, а в развитом микрорайоне».



О планах ведения стройки рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» (заказчик строительства) Игорь Ведерников. По его словам, ко второму кварталу 2021 года будут сданы все 29 домов, которые в стройке. «В них смогут переехать 14,5 тысячи человек. В этом году мы уже сдали дом на ул. Строителей,12, планируем еще 9, в общей сложности для 2088 семей. Остальные дома (1477 квартир) – в 2021 году», - пояснил он.



В рамках рабочей поездки глава региона оценил ход строительства домов 15 квартала. Подрядчик (компания ООО «Интерстрой») ведет строительство 4 домов на 1120 квартир. По остальным домам - разработаны котлованы, забиты почти все сваи.



Также представители Корпорации развития Пермского края доложили о ходе строительства домов 6 и 10 кварталов. Каркасы домов по ул. Строителей, 1, Геннадия Братчикова, 4, 8 (подрядчик ООО «ПСК «БОР») возведены, идут штукатурные работы, установка окон. Еще три дома в 10 квартале пока отстают из-за недобросовестных подрядчиков, которые работали там ранее. 25 февраля был определен новый подрядчик - дома достроит компания «СК «Регион».



Пять домов 6 квартала возводит компания ООО «ПСК «БОР». Три из них - в высокой степени готовности. Каркасы зданий и кладка внешних стен уже завершены, идут черновая отделка. Планируется, что дом по ул. Дощеникова, 1 будет сдан уже во 2 квартале 2020 года.



Также в этом году планируется сдать и самый большой в «Любимове» дом по ул. Строителей, 10 на 540 квартир. Сроки передачи квартир были сдвинуты, но подрядчик обещал сократить отставание от графика.



В новом микрорайоне организована комплексная застройка. Территория благоустроена: устроены парковки, зоны отдыха жителей, детские и спортивные площадки.



На территории жилого комплекса «Любимов» работает два детских сада. В микрорайоне открыты отделение Пермэнерго, пожарное депо, введена в эксплуатацию новая ГРЭС. Здесь осуществляется строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в день, общей площадью 2000 кв. м, а также средней общеобразовательной школы с бассейном на 1224 места.



По итогам осмотра глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил минстрою жестко контролировать процесс строительства, министерству ЖКХ совместно с местными властями – контролировать содержание домов и территории микрорайона.



В общей сложности в микрорайоне Любимов планируется возвести 29 многоквартирных домов, из них 12 домов в первой очереди, 13 во второй очереди, 4 дома третьей очереди проекта.



Сейчас осуществляется строительство 16 многоквартирных домов: 12 домов второй очереди и 4 дома третьей очереди.



Ход строительства нового микрорайона в Березниках находится под контролем Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, а также аппарата полномочного представителя президента в ПФО. Проект финансируется из трех источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и средств ПАО «Уралкалий». На сегодняшний день общая сумма финансирования составляет 10,5 млрд рублей.

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