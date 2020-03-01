 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

18:44 | 3.03.2020

В этом году сдадут самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках

Дмитрий Махонин поручил главе Березниковского округа контролировать содержание возведенных домов и территории микрорайона.

Сегодня, 3 марта, во время рабочей поездки в северные территории Пермского края глава региона Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым и председателем КСП Пермского края Геннадием Тушнолобовым проинспектировал ход строительства микрорайона Любимов в Березниках.

На данный момент здесь сдано 13 домов на 2700 квартир. В них уже переехали более 5,5 тысячи человек, из них 1,5 тысячи – в прошлом году.

В этом году ключи от новых квартир в доме ул. Строителей, 12 получили 140 семей (всего в доме 341 квартира). Глава региона поздравил их с долгожданным новосельем и пообщался с жителями микрорайона.

«Любимов» - это самая масштабная стройка Пермского края. Это микрорайон большого города, который реализуется не без проблем. Сегодня мы с жителями обсудили вопросы содержания построенных домов: про уборку снега, про работу управляющих компаний и поддержание порядка внутри домов. Посмотрели и ход строительства – с точки зрения отставания от графиков, - отметил Дмитрий Махонин. – В целом впечатления положительные, но радужных ожиданий нет – есть над чем работать. Радует, конечно, что поменялась психология людей, которые уже понимают, что будут жить не на отшибе, не на окраине, а в развитом микрорайоне».

О планах ведения стройки рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» (заказчик строительства) Игорь Ведерников. По его словам, ко второму кварталу 2021 года будут сданы все 29 домов, которые в стройке. «В них смогут переехать 14,5 тысячи человек. В этом году мы уже сдали дом на ул. Строителей,12, планируем еще 9, в общей сложности для 2088 семей. Остальные дома (1477 квартир) – в 2021 году», - пояснил он.

В рамках рабочей поездки глава региона оценил ход строительства домов 15 квартала. Подрядчик (компания ООО «Интерстрой») ведет строительство 4 домов на 1120 квартир. По остальным домам - разработаны котлованы, забиты почти все сваи.

Также представители Корпорации развития Пермского края доложили о ходе строительства домов 6 и 10 кварталов. Каркасы домов по ул. Строителей, 1, Геннадия Братчикова, 4, 8 (подрядчик ООО «ПСК «БОР») возведены, идут штукатурные работы, установка окон. Еще три дома в 10 квартале пока отстают из-за недобросовестных подрядчиков, которые работали там ранее. 25 февраля был определен новый подрядчик - дома достроит компания «СК «Регион».

Пять домов 6 квартала возводит компания ООО «ПСК «БОР». Три из них - в высокой степени готовности. Каркасы зданий и кладка внешних стен уже завершены, идут черновая отделка. Планируется, что дом по ул. Дощеникова, 1 будет сдан уже во 2 квартале 2020 года.

Также в этом году планируется сдать и самый большой в «Любимове» дом по ул. Строителей, 10 на 540 квартир. Сроки передачи квартир были сдвинуты, но подрядчик обещал сократить отставание от графика.

В новом микрорайоне организована комплексная застройка. Территория благоустроена: устроены парковки, зоны отдыха жителей, детские и спортивные площадки.

На территории жилого комплекса «Любимов» работает два детских сада. В микрорайоне открыты отделение Пермэнерго, пожарное депо, введена в эксплуатацию новая ГРЭС. Здесь осуществляется строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в день, общей площадью 2000 кв. м, а также средней общеобразовательной школы с бассейном на 1224 места.

По итогам осмотра глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил минстрою жестко контролировать процесс строительства, министерству ЖКХ совместно с местными властями – контролировать содержание домов и территории микрорайона.

В общей сложности в микрорайоне Любимов планируется возвести 29 многоквартирных домов, из них 12 домов в первой очереди, 13 во второй очереди, 4 дома третьей очереди проекта.

Сейчас осуществляется строительство 16 многоквартирных домов: 12 домов второй очереди и 4 дома третьей очереди.

Ход строительства нового микрорайона в Березниках находится под контролем Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, а также аппарата полномочного представителя президента в ПФО. Проект финансируется из трех источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и средств ПАО «Уралкалий». На сегодняшний день общая сумма финансирования составляет 10,5 млрд рублей.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:58 | 3.03.2020
Власти Екатеринбурга обсудили проблемы обращения с мусором

19:46 | 3.03.2020
Ученики свердловских школ выступят на Всероссийской олимпиаде по информатике

19:21 | 3.03.2020
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в мошенничестве в размере более 90 тысяч рублей

18:55 | 3.03.2020
Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

18:44 | 3.03.2020
В этом году сдадут самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках

18:41 | 3.03.2020
Прихожане екатеринбургских храмов собрали две тонны вещей для бездомных

18:38 | 3.03.2020
Инвесткомиссия рассмотрела ряд пермских проектов

18:30 | 3.03.2020
Депутат Василий Кузнецов ответил на вопросы пермяков: «К каждому обратившемуся – внимание и индивидуальный подход»

18:26 | 3.03.2020
В Перми открыли мемориал «Солдат России»

18:21 | 3.03.2020
В Свердловской области волонтеры устроили женщинам-ветеранам «день красоты» в преддверии 8 марта

18:15 | 3.03.2020
В Перми начинается процедура комплектования детских садов

18:11 | 3.03.2020
В Екатеринбурге парень напал на автобус из-за того, что водитель не согласился ждать его маму

17:54 | 3.03.2020
Строители извинились перед горожанами за неудобства в ходе инцидента на стройплощадке из-за челябинского крана

17:41 | 3.03.2020
Екатеринбург: «Что дозволено вице-мэру, не дозволено горожанам»

17:40 | 3.03.2020
Сотрудники Росгвардии поймали в Екатеринбурге вора, который находился в федеральном розыске

17:31 | 3.03.2020
В Краснотурьинске у ребенка диагностировали «не китайский» коронавирус

17:30 | 3.03.2020
Рейс S7 2508 отправился в Москву

16:59 | 3.03.2020
В Свердловском облсуде рассматривается дело об убийстве и разбойном нападении на пункт скупки лома

16:41 | 3.03.2020
На Среднем Урале за год изъято 422 фальшивые купюры

16:14 | 3.03.2020
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту схода наледи

15:49 | 3.03.2020
В Свердловской области зафиксирован выброс вредных веществ

15:43 | 3.03.2020
Новосибирский самолет отправится в Москву около 16.00

15:32 | 3.03.2020
Глава Прикамья о поправках в Конституцию: Наибольшее число пермяков должны воспользоваться правом голоса

15:25 | 3.03.2020
В столице Урала на пенсионерку упала глыба льда

15:04 | 3.03.2020
У вернувшихся из Китая екатеринбуржцев обнаружен опасный вирус гриппа

14:36 | 3.03.2020
В Екатеринбурге назначена дата прощания с архитектором, погибшим после избиения экс-сотрудниками МЧС

14:11 | 3.03.2020
Вернувшаяся из Италии замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка сдала анализы на коронавирус

14:09 | 3.03.2020
Самолет из Новосибирска продолжит путь в Москву после проверки

13:47 | 3.03.2020
Пермская компания выходит на японский рынок

13:42 | 3.03.2020
В Нижнем Тагиле началось строительство моста через городской пруд

13:17 | 3.03.2020
В Екатеринбурге горит частный дом на ВИЗе

13:07 | 3.03.2020
В Перми экстренно сел самолет Новосибирск – Москва

13:05 | 3.03.2020
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге возобновляет работу в штатном режиме после обсервации

12:46 | 3.03.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса

12:31 | 3.03.2020
В Перми начались работы по безаварийному прохождению весеннего половодья

12:25 | 3.03.2020
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 