Депутат Василий Кузнецов ответил на вопросы пермяков: «К каждому обратившемуся – внимание и индивидуальный подход»

18:30 | 3.03.2020

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае прием граждан провел депутат Пермской городской Думы, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов.



Жительница Индустриального района Перми обратилась к депутату за помощью. Молодая мама рассказала, что в июле ее сыну исполняется 3 года и ему пора пойти в детский сад, однако места пока нет. Василий Кузнецов сообщил женщине, что путевка в детский сад для ее ребенка будет предоставлена с 1 июля 2020 года.



На неправомерные начисления платы за электроснабжение в летние месяцы пожаловалась жительница Дзержинского района. Женщина пояснила, что с весны до осени проживает на даче, и у нее нет возможности вовремя оплачивать электричество в городской квартире. Энергосбытовая компания внесла ее в список должников. Депутат разъяснил заявительнице порядок погашения задолженности.



Еще одна жительница Дзержинского района пришла на прием за консультацией. Женщина хотела узнать, как получить справку о зарегистрированных в ее квартире лицах. По словам гражданки, в квартире прописаны и фактически проживают 2 человека, в то время как коммунальные платежи начисляются на шестерых человек. Василий Кузнецов рассказал о порядке предоставления справки и рекомендовал обратиться в МФЦ Перми, чтобы быстрее оформить документы.

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