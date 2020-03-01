В Перми открыли мемориал «Солдат России»

18:26 | 3.03.2020

В сквере им. Советской Армии состоялось торжественное открытие памятника «Солдат России». Мемориал посвящен военнослужащим, погибшим во время боевых действий в разные периоды истории нашей страны.



В мероприятии приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, глава города Перми Дмитрий Самойлов, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Думы Геннадий Сторожев и Илья Лисняк, председатель региональной общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» Нина Шевелева, родственники погибших военнослужащих, курсанты.



С инициативой установки мемориала «Солдат России» в 2005 году выступила пермская общественная организация поддержки семей погибших военнослужащих «Черный тюльпан». 5 декабря этого же года в сквере им. Советской Армии на пересечении улиц Сибирской и Швецова был установлен закладной камень, у которого в памятные дни собирались родственники погибших, участники боевых действий и другие жители города. Помощь в реализации проекта оказывала партия «Единая Россия» и лично Юрий Уткин. В 2019 году при участии компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» началось возведение мемориала.



Дата открытия памятника выбрана неслучайно. По словам Нины Шевелевой, 1 марта 2000 года произошел последний бой 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с чеченскими боевиками. В живых осталось только несколько солдат.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что события локальных войн помнят жители многих городов и сел Пермского края: «В нашей деревне все провожали ребят и жили новостями о них, все ликовали, когда солдаты возвращались домой. Слушали рассказы о войне. Победители этих войн – все те, кто смог выжить, построить историю нашей страны после. Сейчас хочется поблагодарить бога за то, что многие из ребят вернулись, и поклониться матерям, которые пережили и переживают эти события».



«Мы отдаем дань уважения людям, посвятившим свою жизнь служению Отечеству! Низкий поклон и вечная память павшим солдатам России! Инициативной группой по созданию памятника выступили представители Пермской общественной организации поддержки семей погибших военнослужащих «Черный тюльпан». Особую благодарность хочется высказать председателю региональной общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» Нине Викторовне Шевелевой – во многом благодаря ее энергии появился этот монумент, и всем тем, кто помогал», – подчеркнул Юрий Уткин.



«Это долгожданное событие для нашего города, объект уникален в своем роде: он стал общим памятником солдатам, погибшим в локальных войнах и боевых действиях последних десятилетий. Нельзя забывать и недооценивать подвиг ребят, отстоявших сильную Россию от угроз в разных уголках планеты», – считает депутат Илья Лисняк.



«Мемориал «Солдат России» – достойная дань памяти воинам, отдавшим жизнь за Родину. Сам памятник, исполненный во вполне реалистической манере, не замутненной неуместным в данном случае влиянием модного современного искусства, показался мне вполне художественным и ярко воплощающим стоящую перед ним задачу сохранения священной памяти погибших за то, чтобы жила страна родная, воинов. Властями города сделано доброе дело, и я приглашаю всех посетить этот во всех смыслах достойный памятник», – поделился впечатлениями в социальных сетях депутат Геннадий Сторожев.



В рамках церемонии открытия была заложена капсула памяти с землей с места гибели военнослужащих города Перми в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

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