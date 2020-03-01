Рейс S7 2508 отправился в Москву

17:30 | 3.03.2020

Экстренно приземлившийся в Перми самолет вылетел в Москву. Сначала его планировалось отправить в 16.00, но вылет неоднократно откладывался.



Напомним, сегодня, 3 марта, в столице Прикамья из-за сообщения о минировании приземлился Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. Проверка не выявила на борту воздушного судна взрывных устройств.

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