Новосибирский самолет отправится в Москву около 16.00

15:43 | 3.03.2020

Рейс S7 2508 появился в онлайн-табло пермского аэропорта. Расчетное время вылета в Москву – 16.00.



Самолет осмотрен, пассажиры допрошены. Взрывных устройств на борту не обнаружено. Из-за ЧП последние рейсы из пермского аэропорта задержались на 20-30 минут в связи с перекрытием шоссе Космонавтов.

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