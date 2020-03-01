Глава Прикамья о поправках в Конституцию: Наибольшее число пермяков должны воспользоваться правом голоса

15:32 | 3.03.2020

В Перми 28 февраля состоялось совместное координационное совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (ТОФОИВ) под председательством главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова.



В нем приняли участие глава Прикамья Дмитрий Махонин, представители краевого правительства, а также руководители краевых силовых структур, контрольных и надзорных территориальных органов исполнительной власти.



Как отметил Дмитрий Махонин, взаимодействие между региональной властью и структурами ТОФОИВ очень важно для развития региона. Порой возникают вопросы, которые требуют совместного обсуждения, и только скоординированная работа может принести максимальный результат.



В ходе совещания обсудили ряд вопросов, касающихся, в частности, организации проведения общероссийского дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным поправки в основной закон призваны обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства и повысить эффективность деятельности российских институтов. В связи с этим глава Прикамья Дмитрий Махонин обратился с просьбой к территориальным органам федеральных органов исполнительной власти оказывать максимальное содействие в процессе организации выборов. «Мы должны с вами понимать, что наша задача заключается в том, чтобы максимальное количество населения Пермского края воспользовалось своим правом голоса», – подчеркнул глава региона.



Особое внимание в ходе совещания уделили подготовке к Всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября текущего года. «Проведение переписи – задача государственного значения. От того, насколько эффективно она будет решена, во многом зависит оценка состояния и долгосрочных перспектив социально-экономического развития Пермского края и России в целом», – подчеркнул Сергей Половников.



Подготовительные работы к переписи были развернуты еще в начале 2019 года. «Первоочередной задачей было составление списков домов, в которых проживает или может проживать население. В результате из списков удалено 25,5 тыс. домов (сгоревших, брошенных) и добавлено 12,7 тыс. вновь построенных», – отметил руководитель Пермьстата Владимир Белянин.



Всего в регионе планируется создать 789 переписных и 4728 счетных участков. По словам Владимира Белянина, предстоящая перепись будет существенно отличаться от предыдущих. Прежде всего тем, что жителям будет предоставлена возможность пройти интернет-перепись, то есть самостоятельно заполнить вопросники на портале Госуслуг. Ожидается, что около 10-20% населения страны воспользуется этой услугой.



Также глава Пермьстата обозначил организационные задачи, которые необходимо решать совместными усилиями краевой и муниципальной власти. В частности, необходимость создания безопасных условий работы более 5,5 тыс. переписчиков, большинство из которых – женщины.



Кроме того, на совещании обсудили покрытие сотовой связью автомобильных дорог Пермского края. В регионе порядка 530 км дорог федерального значения и более 3,30 тыс. км – регионального и муниципального. Покрытие сотовой связью обеспечивают филиалы 4 компаний - Т2 Мобайл, Мегафон, МТС и Вымпелком.



Из-за особенностей рельефа Прикамья на многих участках автодорог нет сотового сигнала («белые пятна»). Как пояснил руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков, у операторов есть определенные обязательства по развитию сетей. Однако они ориентируются в первую очередь на места концентрации абонентов. Поэтому покрытие сотовой связью автодорог требует привлечения региональных ресурсов. По словам Юрия Щебеткова, депутатами Госдумы уже инициированы изменения в 126-ФЗ «О связи» с целью возможного финансирования из местных бюджетов развитие связи для ликвидации «белых пятен».



По итогам совещания утвержден ряд предложений по дальнейшему взаимодействию органов краевой и федеральной исполнительной власти в Пермском крае.

© «Вечерние ведомости»