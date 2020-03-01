Самолет из Новосибирска продолжит путь в Москву после проверки

14:09 | 3.03.2020

Рейс S7 2508 Новосибирск – Москва был прерван из-за анонимного сообщения о минировании, поступившего на почту контактного центра авиакомпании.



Пассажиры находятся в здании аэропорта, их допрашивают. Оперативные службы проверяют самолет. После проверки рейс будет продолжен.



Кроме того, есть информация, что перекрыт въезд в аэропорт. Судя по онлайн-табло «Большого Савино», задержки рейсов не планируются. Ближайшие вылеты – в Новый Уренгой в 14.20 (регистрация завершена) и в Сочи в 15.10 (идет регистрация).

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