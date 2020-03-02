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Пермь: новости дня


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13:47 | 3.03.2020

Пермская компания выходит на японский рынок

Компания ТЕНТОРИУМ в составе российской делегации приняла участие в выставке российских товаров «Russian goods festival Russian Export 2020» в Японии.

Пермские производители представили порядка 20 наименований продукции, в том числе спортивные батончики, производство которых начато в прошлом году, крема, бальзамы и мед. Эта продукция больше всего заинтересовала японцев, которые активно раскупили почти все, что было привезено.

«Выставка организована Почтой РФ и Почтой Японии и включает обмен товарами двух стран, - сообщил исполнительный директор Компании ТЕНТОРИУМ Сергей Семушин. - На выставке кремы, бальзамы, апибатончики «Золотой слиток» вызывают большой интерес у посетителей торгового центра. Люди подходят, интересуются, пробуют, спрашивают, где их можно приобрести. Торгпреда России в Японии Петра Павленко очень заинтересовал наш стенд, он отметил, что у компании есть большие перспективы завоевать азиатский рынок».

Сейчас в Японии проходят деловые встречи, на которых обсуждается возможность продажи пермской продукции на японском рынке в рамках сотрудничества почтовых организаций наших стран. По итогам этих встреч предполагается заключить контракты с ведущими импортерами Азии.

Сейчас компания ТЕНТОРИУМ поставляет свои товары в 40 стран мира: США, Канаду, Турцию, Иран, Израиль, ОАЭ, Германию, страны Евросоюза, СНГ. Группа предприятий ТЕНТОРИУМ® производит более 200 наименований продукции. 6 продуктов группы предприятий отмечены знаком «100 лучших товаров России».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта России. Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта Пермского края до 7,7 млрд долл. Объем совокупного экспорта из Пермского края за 2019 год превысил 5,5 млрд долларов США. Это на 2,07% больше, чем в прошлом году (объем экспорта из Пермского края за 2018 год составил 5,4 млрд долларов США). Для сравнения, экспорт из России за 2019 составил $420,4 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%.

Пермский завод TENTORIUM RULAND открылся 12 сентября 2012 года. Он спроектирован и смонтирован немецкой компанией «Ruland Engineering&Consulting» по индивидуальному заказу. Предприятие не наносит вреда экологии и соответствует международным стандартам безопасности пищевых продуктов ХАССП. Оборудование для пермского завода демонстрировалось компанией RULAND на выставках пищевой индустрии Евросоюза и получило высокие оценки.

Площадь производственной площадки TENTORIUM RULAND составляет 6 тысяч квадратных метров, площадь производственных помещений – 3 800 метров.

© «Вечерние ведомости»

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