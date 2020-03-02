В Перми экстренно сел самолет Новосибирск – Москва

13:07 | 3.03.2020

В пермском аэропорту совершил экстренную посадку Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск – Москва. По сообщению «Большого Савино», с самолета поступил сигнал тревоги в момент, когда он пролетал над Удмуртией.



Воздушное судно благополучно приземлилось в Перми. На борту 114 пассажиров, они не пострадали. Официальных сообщений о причинах экстренной посадки пока нет.

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