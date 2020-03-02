В Перми начались работы по безаварийному прохождению весеннего половодья

12:31 | 3.03.2020

Из-за дождливого лета и аномально теплой и снежной зимы создан большой запас воды в почве. Для безаварийного прохождения половодья подрядчики усилили вывоз снега с улиц и работу по прочистке гидротехнических сооружений, проводятся тренировки по предупреждению возможных ЧС.



Под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании также приняли участие прокурор города Перми Виталий Дымолазов, представители администрации Перми, МЧС, Пермской городской службы спасения, Пермского городского управления гражданской защиты, правоохранительных органов, главы администраций районов.



Одним из вопросов повестки заседания КЧС стала организация работ по безаварийному прохождению весеннего половодья.



- В зиму мы входили с серьезным запасом воды в Камском водохранилище. Также был большой запас воды в почве из-за дождливого лета, аномально теплая и снежная зима также внесла свой вклад. Готовиться необходимо к самому серьезному варианту развития паводковой ситуации, – начал заседание глава Перми Дмитрий Самойлов.



Начальник Пермского городского управления гражданской защиты Андрей Падучев доложил, что для подготовки к прохождению весеннего половодья принято соответствующее постановление администрации Перми, которым утвержден план организационно-технических мероприятий. Свои планы по прохождению весеннего половодья должны будут разработать территориальные и функциональные органы администрации Перми.



Для мониторинга паводковой ситуации заключено соглашение между Пермским городским управлением гражданской защиты и филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». На предприятиях предусмотрено развертывание восьми временных водомерных гидропостов. Информация с них два раза в сутки будет передаваться оперативному дежурному. Еще один пост глава города поручил организовать на набережной Камы, в районе зоны возможного подтопления. Здесь же проведут командно-штабные учения и организуют дежурство необходимых служб.



Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и дождевым паводком, по поручению главы города организована работа эвакуационных комиссий по отработке порядка проведения эвакуационных мероприятий в различных режимах функционирования.



Так, в Пермской городской службе спасения ежедневно отрабатываются действия спасателей в различных ситуациях. В Единой дежурно-диспетчерской службе проводятся внутренние учения и совместные учения с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю.



На конец марта запланирована традиционная штабная тренировка, в ходе которой будут проведены практическое развертывание подвижного пункта управления КЧС города Перми, смотр готовности сил и средств, привлекаемых во время половодья.



Кроме того, администрации районов Перми в период активного таяния снега организуют информирование населения и раздачу листовок жителям тех территорий, которые попадают в зону возможного подтопления.



Как сообщил замначальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников, в рамках муниципального контракта осуществляется мониторинг за искусственными инженерными и гидротехническими сооружениями города, а также ведется регистрация подъема затворов и проведения ремонтных работ на гидротехнических сооружениях.



Для предупреждения и немедленного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации МКУ «Пермблагоустройство» организовало дежурство ответственных лиц подрядной организации эксплуатирующей гидротехнические сооружения, ведется ежедневный учет гидрометеорологической обстановки.



В рамках ежегодных мероприятий по пропуску паводковых вод прочищаются гидротехнические сооружения, водопропускные трубы, водоотводные лотки от снега, льда и мусора. Сейчас подрядные организации, которые содержат улицы города, сосредоточились на вывозе снега с дорог и газонов, очистке ливнеприемных колодцев и решеток, формировании водопропускных проколов на обочинах дорог вне жилой застройки. Мэр поручил обратить особое внимание на берегоукрепление в зонах возможного подтопления.



Руководитель группы технического надзора – старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Васильев отметил, что наибольшую опасность весенний паводок представляет для рыбаков. Несмотря на выставленные знаки, они все равно выходят и даже выезжают на автотранспорте на лед, а это в период потепления делать категорически запрещено. Пропуск половодья традиционно зависит от параметров работы Камской ГЭС и от метеоусловий: интенсивности таяния снега и количества осадков.



Директор филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» Виктор Алексеев доложил, что к началу весеннего половодья специалисты завершат проверку состояния гидротурбинного, гидромеханического, электротехнического оборудования, кранового хозяйства, систем измерения уровней верхнего и нижнего бьефов, выполнят опробование затворов водослива.



После получения прогноза об ожидаемом объеме весеннего половодья и максимальном притоке в Камское водохранилище в начале апреля будет составлена схема пропуска весеннего половодья.



Также с докладами о своей работе по безаварийному прохождению половодья выступили представители ООО «НОВОГОР-Прикамье», ПО «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», Пермского филиала ПАО «Т Плюс», АО «Газпром газораспределение Пермь», главы администраций районов города.

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