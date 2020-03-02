Волонтеры расскажут прикамцам о предстоящих изменениях в Конституцию

12:13 | 3.03.2020

Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтерских центров о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». 21 февраля стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.



Волонтеры будут рассказывать гражданам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции, ведь принести пользу своему городу можно в различных некоммерческих организациях, волонтерских центрах, благотворительных акциях.



Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация уже стартовала на сайте «Волонтеры Конституции» https://волонтерыконституции.рф/ и продлится до 16 марта.



Внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий для страны, а добровольцы, уже по традиции, являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий, как в России, так и за рубежом.



Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.

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