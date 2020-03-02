На городских ярмарках жители Перми смогут купить живые цветы

12:09 | 3.03.2020

Две площадки – на улице Мильчакова, 22 и шоссе Космонавтов, 114 – будут работать с 6 по 8 марта.



Ярмарки примут гостей с 12:00 до 20:00. У посетителей ярмарок будет возможность приобрести качественные товары местных производителей: фермерскую продовольственную продукцию, а также живые цветы.



В этом году 225 дней продлятся ярмарки во всех районах города. Одним из новшеств станет проведение праздничных, сезонных, сельскохозяйственных, а также специализированных ярмарок: Масленицы, ярмарки, посвященной началу дачного сезона, сырной, медовой, праздника урожая и других.

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