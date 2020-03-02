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12:05 | 3.03.2020

В Перми стартовал Второй турнир по баскетболу на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко

В ФОК «Победа» состоялось торжественное открытие Второго турнира по баскетболу среди юношеских команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта «С Думой о детях» на кубок депутата Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Игоря Сапко.

В турнире участвуют 32 команды – это сборные юношей в возрасте 15-18 лет. В этом году география турнира расширилась, и участие в нем приняли не только школьники города Перми, но и края.

«Я очень рад, что проведение баскетбольного турнира в рамках проекта «С Думой о детях» становится хорошей традицией. Вот уже второй год мы в начале весны собираемся нашей дружной семьей. В этом году к нам присоединились не только пермские школьники, но и команды из ЗАТО Звездный и Добрянского городского округа. А это значит, мы на правильном пути!» - подчеркнул депутат Государственной Думы Игорь Сапко

Поприветствовать юных баскетболистов пришли министр спорта Пермского края Владимир Епанов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, представители администрации города Перми и баскетбольного клуба «Парма».

«Стремительно в календарь города Перми и Пермского края вошел турнир по баскетболу «С Думой о детях» и сразу полюбился ребятам. Помимо «КЭС-БАСКЕТА», это еще одна возможность для школьников показать себя и завоевать первенство. Мы видим рост количества команд и интерес школьников к баскетболу. Турнир точно будет интересным и эмоциональным», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Второй год поддержку турниру оказывают министерство физической культуры и спорта Пермского края, федерация баскетбола Пермского края, администрация города Перми и баскетбольный клуб «ПАРМА».

Напутствие с пожеланием удачи и честной борьбы ребятам дали генеральный директор баскетбольного клуба «ПАРМА» Александр Башминов, коммерческий директор баскетбольного клуба «ПАРМА» Михаил Дмитриев и защитник команды Александр Платунов.

Турнир будет проходить на четырех площадках общеобразовательных учреждений города Перми в марте. Финал состоится 5 апреля на главном баскетбольном паркете нашего края в УДС «Молот».

Проект «С Думой о детях» - это системный комплекс мероприятий для активных школьников и лидеров ученического самоуправления, где ребята получают знания в сфере государственно-общественного управления. Проект реализуется в городе Перми с марта 2017 года по инициативе и при активном участии Игоря Сапко, депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия», первого заместителя председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

© «Вечерние ведомости»

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