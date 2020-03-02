Пермь: новости дня
12:05 | 3.03.2020
В Перми стартовал Второй турнир по баскетболу на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко
В турнире участвуют 32 команды – это сборные юношей в возрасте 15-18 лет. В этом году география турнира расширилась, и участие в нем приняли не только школьники города Перми, но и края.
«Я очень рад, что проведение баскетбольного турнира в рамках проекта «С Думой о детях» становится хорошей традицией. Вот уже второй год мы в начале весны собираемся нашей дружной семьей. В этом году к нам присоединились не только пермские школьники, но и команды из ЗАТО Звездный и Добрянского городского округа. А это значит, мы на правильном пути!» - подчеркнул депутат Государственной Думы Игорь Сапко
Поприветствовать юных баскетболистов пришли министр спорта Пермского края Владимир Епанов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, представители администрации города Перми и баскетбольного клуба «Парма».
«Стремительно в календарь города Перми и Пермского края вошел турнир по баскетболу «С Думой о детях» и сразу полюбился ребятам. Помимо «КЭС-БАСКЕТА», это еще одна возможность для школьников показать себя и завоевать первенство. Мы видим рост количества команд и интерес школьников к баскетболу. Турнир точно будет интересным и эмоциональным», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
Второй год поддержку турниру оказывают министерство физической культуры и спорта Пермского края, федерация баскетбола Пермского края, администрация города Перми и баскетбольный клуб «ПАРМА».
Напутствие с пожеланием удачи и честной борьбы ребятам дали генеральный директор баскетбольного клуба «ПАРМА» Александр Башминов, коммерческий директор баскетбольного клуба «ПАРМА» Михаил Дмитриев и защитник команды Александр Платунов.
Турнир будет проходить на четырех площадках общеобразовательных учреждений города Перми в марте. Финал состоится 5 апреля на главном баскетбольном паркете нашего края в УДС «Молот».
Проект «С Думой о детях» - это системный комплекс мероприятий для активных школьников и лидеров ученического самоуправления, где ребята получают знания в сфере государственно-общественного управления. Проект реализуется в городе Перми с марта 2017 года по инициативе и при активном участии Игоря Сапко, депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия», первого заместителя председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:11 | 3.03.2020
Вернувшаяся из Италии замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка сдала анализы на коронавирус
14:09 | 3.03.2020
Самолет из Новосибирска продолжит путь в Москву после проверки
13:47 | 3.03.2020
Пермская компания выходит на японский рынок
13:42 | 3.03.2020
В Нижнем Тагиле началось строительство моста через городской пруд
13:17 | 3.03.2020
В Екатеринбурге горит частный дом на ВИЗе
13:07 | 3.03.2020
В Перми экстренно сел самолет Новосибирск – Москва
13:05 | 3.03.2020
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге возобновляет работу в штатном режиме после обсервации
12:25 | 3.03.2020
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
12:18 | 3.03.2020
Финалист образовательной программы для бизнеса открыл сеть магазинов морепродуктов в Прикамье
12:13 | 3.03.2020
Волонтеры расскажут прикамцам о предстоящих изменениях в Конституцию
12:09 | 3.03.2020
На городских ярмарках жители Перми смогут купить живые цветы
12:05 | 3.03.2020
В Перми стартовал Второй турнир по баскетболу на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко
12:03 | 3.03.2020
В столице Урала нашли пропавшего девятилетнего ребенка
11:54 | 3.03.2020
Владимир Путин подписал закон о звании «Город трудовой доблести»
11:21 | 3.03.2020
Из Екатеринбурга отменены два ночных авиарейса
11:05 | 3.03.2020
На Урале предприятие задолжало сотрудникам 3,2 миллиона рублей
09:59 | 3.03.2020
На Урале ночью горела машина, груженная лесом
09:39 | 3.03.2020
В Свердловской области осудят пьяного романтика, ограбившего цветочный павильон ради возлюбленной
09:15 | 3.03.2020
В Екатеринбурге сгорела мастерская
21:09 | 2.03.2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл первый матч плей-офф
20:17 | 2.03.2020
В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №26
19:43 | 2.03.2020
В Екатеринбурге состоялся гала-концерт фестиваля «Большая перемена»
18:46 | 2.03.2020
Свердловскими «Городами трудовой доблести» могут стать Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский
18:35 | 2.03.2020
Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства детских садов в Дзержинском районе Перми
18:20 | 2.03.2020
Прошедшую зиму в Екатеринбурге признали самой теплой
18:14 | 2.03.2020
Utair запустил рейс из Перми в Уфу