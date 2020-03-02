Владимир Путин подписал закон о звании «Город трудовой доблести»

11:54 | 3.03.2020

Города Пермского края претендуют на звание «Город трудовой доблести».



Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Он опубликован на сайте правовой информации.



На заседании оргкомитета «Победа» глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение принять участие в федеральной инициативе. «Наш регион внес огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги (каждый 3-й боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы – каски (каждая вторая на фронте). Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда, - отметил глава региона. - В этом году федерация выберет четыре города. Пермский край собирается заявить не только Пермь, но и Лысьву и Кизел. Мы будем бороться, сделаем все необходимое. Мы это заслужили!»



Присвоение городам России звания «Город трудовой доблести» происходит благодаря законодательной инициативе президента Владимира Путина. 26 февраля Госдума приняла соответствующий закон. В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.



Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.



Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах. Согласно проекту, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

© «Вечерние ведомости»