Пермь: новости дня
18:54 | 2.03.2020
На старт городского спринта «Елки. Пермский период» вышли более 500 человек
В этом году городской лыжный спринт прошел во второй раз. В нем приняли участие 537 человек из Перми и Пермского края, Амурской области, Республики Коми, Удмуртии, Тверской области, Москвы, а также 32 человека в 8 командах.
Спортсмены преодолевали дистанции как в индивидуальных забегах, так и в командных эстафетах. Свои команды на соревнования представили Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, «Сибур-Химпром», «Сбербанк», «ВТБ», Колледж олимпийского резерва Пермского края и «Ski team Perm», департамент образования администрации Перми, также на старт вышла сборная команда правительства Пермского края и администрации Перми.
Первое место в командной эстафете занял Колледж олимпийского резерва Пермского края, они получили денежный приз. Второй стала команда Ski team Perm, на третьем месте – команда предприятия «Сибур-Химпром». В рамках проекта «Эстафета лыжных фестивалей Пермского края» командам вручили спецпризы.
Также победители и призеры были определены в индивидуальных забегах по возрастным категориям. Они получили дипломы и медали. В ближайшее время они получат подарочные сертификаты в спортивные магазины. Результаты можно узнать здесь: https://russiarunning.com/event/elki2020/results.
Награды победителям и призерам на сцене ледового городка «Легенды древней Пармы» вручили заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, президент Пермской краевой федерации лыжных гонок Константин Подвальный.
© «Вечерние ведомости»
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