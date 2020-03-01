Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства детских садов в Дзержинском районе Перми

18:35 | 2.03.2020

Глава Перми оценил ход строительства сразу двух детских садов в Дзержинском районе – по улицам Плеханова и Желябова. Это будут новые корпуса детских садов №135 «Талантика» и №162 «Академия игры». Они строятся в рамках нацпроекта «Демография».



Микрорайоны Парковый и Данилиха – активно застраиваемые территории. Строительство здесь новых корпусов детских садов даст возможность максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольном учреждении ближе к дому.



- В этом году строительство детских садов ведется сразу на четырех объектах. Главная задача сейчас – наверстать допущенное проектировщиками опоздание. Детские сады в Дзержинском районе очень востребованы. Очень ждут детские сады и жители микрорайона Вышка-2 на улице Евгения Пермяка, и в микрорайоне Судозавод на улице Байкальской. Они сейчас также в стадии возведения. Такое интенсивное строительство дошкольных учреждений стало возможно благодаря национальному проекту «Демография» за счет федерального и краевого софинансирования, – отметил Дмитрий Самойлов.



На сегодняшний день строительство здания детского сада на 360 мест на улице Желябова находится на нулевом цикле. Это будет новый корпус детского сада №162 «Академия игры». Планируется, что пространство детского сада будет напоминать «Академию», в которой дошкольник получает образование через игру – познание окружающего мира, активное взаимодействие с ним посредством современных игровых технологий и практик.



Вместе с главой города строительство детского сада на улице Желябова оценил депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев.



- Приятно видеть, что строительство началось. Это будет еще один объект на карте нашего города, который так нужен горожанам. Все уровни власти – исполнительная и представительная – будут контролировать процесс строительства на всех его стадиях, - подчеркнул депутат.



Строительство здания детского сада на 200 мест на улице Плеханова также находится на нулевом цикле. Это будет новый корпус детского сада №135 «Талантика». По словам администрации учреждения, здесь будет создана современная развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая открывать и развивать детские таланты через развитие разных видов интеллекта: социального, эмоционального, пространственного. Холлы и залы будут максимально оборудованы для проявления детского творчества: мастерские, студии, клубы по интересам детей и взрослых. Будут созданы все условия для инклюзивного образования.



Планируется, что пространство детского сада будет напоминать центр развития, где ребенок активно взаимодействует с миром при помощи современных игровых технологий и практик.



По условиям контрактов, завершить строительство обоих объектов подрядчики должны до конца этого года.



Кроме того, детские сады возводятся в рамках взаимодействия с застройщиками по обеспечению соцобъектами новых микрорайонов. Например, компания-застройщик «КОРТРОС-Пермь» построила детский сад на 160 мест в ЖК «Гулливер», здание станет новым корпусом сада №296, он откроется в этом году.



Напомним, администрация Перми на протяжении нескольких лет системно занимается созданием социальной инфраструктуры для маленьких пермяков. В 2019 году в Перми появилось порядка 700 новых мест для дошколят: после капремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе, принял воспитанников новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в, летом свои двери открыл третий корпус детского сада «Эрудит» в Мотовилихе на улице Агатовой, 26. Его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона – компания «Девелопмент-Юг». Во все этих учреждениях созданы места для детей ясельного возраста. Всего за последние 5 лет было создано порядка 11 тысяч мест в детских садах.

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