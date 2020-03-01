Пермякам напоминают о мерах безопасности при нахождении на льду водоемов

18:06 | 2.03.2020

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует при нахождении людей на льду реки или водоема соблюдать осторожность. Во время оттепелей лед подтаивает по кромкам льда сверху и размывается водой снизу, становится рыхлым.



Пермяков призывают быть бдительными в отношении поведения детей и подростков. Рассказывать им о повышенной опасности на водоемах в весенний период, запрещать выход на лед, пресекать забавы, быть осторожными на берегу, так как можно поскользнуться и упасть в ледяную воду. Соблюдение правил поведения на водных объектах, а также выполнение элементарных мер осторожности – залог безопасности.



Переправляться через водоемы по непрочному льду категорически запрещено. Особенно опасен выход на ледяной покров в темное время суток: в сумерках не заметны проталины, и значительно возрастает риск попасть в полынью. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 см. Машина может передвигаться по льду только на оборудованных переправах.



Единый номер вызова экстренных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 258-40-02.

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