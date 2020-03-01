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18:06 | 2.03.2020

Пермякам напоминают о мерах безопасности при нахождении на льду водоемов

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует при нахождении людей на льду реки или водоема соблюдать осторожность. Во время оттепелей лед подтаивает по кромкам льда сверху и размывается водой снизу, становится рыхлым.

Пермяков призывают быть бдительными в отношении поведения детей и подростков. Рассказывать им о повышенной опасности на водоемах в весенний период, запрещать выход на лед, пресекать забавы, быть осторожными на берегу, так как можно поскользнуться и упасть в ледяную воду. Соблюдение правил поведения на водных объектах, а также выполнение элементарных мер осторожности – залог безопасности.

Переправляться через водоемы по непрочному льду категорически запрещено. Особенно опасен выход на ледяной покров в темное время суток: в сумерках не заметны проталины, и значительно возрастает риск попасть в полынью. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 см. Машина может передвигаться по льду только на оборудованных переправах.

Единый номер вызова экстренных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 258-40-02.

© «Вечерние ведомости»

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