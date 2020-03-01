Благодаря федеральной поддержке в двух городах Прикамья благоустроят пространства у воды

14:33 | 2.03.2020

Проекты «Соляная верста» города Соликамска и «Солнечная мечта» города Губахи стали победителями конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Федеральная конкурсная комиссия выбрала 80 проектов-победителей из 300 заявок, поступивших от 77 регионов. На реализацию проектов Соликамск получит 90 млн рублей, Губаха – 70 млн рублей из федерального бюджета.



Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас важно реализовать проекты, чтобы жители быстрее почувствовали изменения.



Проект «Соляная верста» предполагает комплексное благоустройство береговой линии реки Усолки. На набережной будет обустроена зона отдыха, детская тематическая зона и воркаут-площадка. В парке им. Гагарина в Губахе в рамках проекта «Солнечная мечта» будет благоустроен искусственный пруд и площадь с многофункциональным павильоном, сценой, спортивными площадками и площадками для выгула собак.



«Конкурс малых городов – это возможность привлечь серьезные объемы федеральных средства на благоустройство общественных пространств в городах Пермского края», – отметил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев.



Напомним, в 2019 году победителем конкурса «Исторические поселения и малые города» стал проект города Чусового «Чусовские атланты». На его реализацию муниципалитет получил 75 млн рублей из федерального бюджета. Проект подразумевает комплексную реконструкцию улицы Ленина в едином цветовом и стилистическом исполнении и создание четырех точек притяжения вдоль улицы. Планируется, что проект будет реализован в 2021 году.



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди малых городов и исторических поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны.

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