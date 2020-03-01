Новую детскую площадку за лучшее новогоднее оформление двора получат жители дома на Леонова, 64 в Перми

14:28 | 2.03.2020

Победителей конкурса наградили в администрации Перми. Городской департамент ЖКХ уже начал подготовку к проведению конкурса в 2021 году.



Благодарственные письма победителям вручили заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин, начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов.



- Мы уже начали подготовку к конкурсу 2021 года, хочется сделать больше номинаций. Поощрять за участие нужно всех, ведь люди украшают свои дворы не ради поощрения. Они создают вокруг себя особую праздничную атмосферу. Новогодние праздники – это длинные каникулы, и люди хотят сделать приятное для себя и своих детей. Постараемся сделать так, чтобы участников с каждым годом становилось больше, - сказал замглавы администрации Перми Игорь Субботин.



Лучшие дворы выбирали в двух категориях – дома с управляющей организацией или ТСЖ и дома в непосредственном управлении. Критериями оценки были наличие на придомовой территории оформленных живых или искусственных деревьев, ледяных фигур, подсветки зданий, также оценивалось качество содержания придомовой территории в период проведения конкурса.



Лучшим двором с управляющей компанией признан двор по адресу: улица Леонова, 64. Жители украсили новогоднюю елку, сделали ледяные фигуры, построили горку для детей, разместили новогоднюю иллюминацию. В подарок жители дома получат новую детскую площадку.

Во второй категории «ТСЖ и непосредственное управление» первое место занял двор по улице Ушакова, 49. Здесь активисты украсили елки, во дворе появилась новогодняя иллюминация, зона с фигурой деда Мороза и символом наступившего года – мыши. Второе место занял двор по улице Циолковского, 9.



При оценке работ учитывалось не только праздничное оформление, но и качество содержания придомовой территории: во дворе не должно быть мусора, а тротуары и проезд должны быть расчищены от снега.



- Конкурс необходим для того, чтобы люди были вовлечены в вопросы благоустройства своего двора, чтобы своими силами создавали себе праздничное настроение. Кроме того, нужно, чтобы обслуживающие организации содержали дворовые территории в нормативном состоянии, это также создает комфортные условия для жизни, - отметил председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов.



- Все дворы, принимавшие участие в конкурсе, уникальны, люди в них с душой подошли к оформлению территорий. Мы ждем участников на конкурс в 2021 году, вся необходимая информация будет размещена на сайте администрации города, - отметил начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов.

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