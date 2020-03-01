В Перми открылся памятник солдатам, погибшим, защищая страну

12:52 | 2.03.2020

В пермском сквере на пересечении ул. Швецова и ул. Сибирской открыт мемориал «Солдат России». Он послужит сохранению памяти о мужестве и силе духа земляков, которые в разные годы защищали наше право на свободу и мирное небо.



Председатель Пермского краевого комитета солдатских матерей Нина Шевелева подчеркнула, что дата открытия памятника выбрана не случайно: 1 марта 2000 года произошел последний бой 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с чеченскими боевиками. В этой роте служили трое жителей Прикамья. В живых осталось только несколько солдат. «Этот монумент посвящается всем военнослужащим, погибшим в период после Великой Отечественной войны, не только в локальных войнах, но и в мирное время, исполняя с честью и достоинством свой воинский долг», - сказала Нина Шевелева.



События локальных войн помнят жители многих городов и сел Пермского края, отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «В нашей деревне все провожали ребят и жили новостями о них, все ликовали, когда солдаты возвращались домой. Слушали рассказы о войне, - поделился воспоминаниями Дмитрий Махонин. - Победители этих войн - все те, кто смог выжить, построить историю нашей страны после. Сейчас хочется поблагодарить бога за то, что многие из ребят вернулись, и преклонить голову перед матерями, которые пережили и переживают эти события, и ребятами, которые, к сожалению, не вернулись».



Герой РФ Сергей Яшкин поблагодарил авторов и создателей мемориала: «Спасибо за такую память о нас, о наших пацанах. Каждый солдат, который уходил на войну, говорил и говорит: «Мама, я вернусь». И в этом нет нашей вины, что не все сдержали свое обещание».



Всего после Великой Отечественной войны, неся службу, погибло более 1500 наших земляков. В боевых действиях в Чечне и Афганистане - 457, 98 из них - жители Перми.



Автор идеи скульптор Иван Сторожев рассказал, что разработка проекта памятника, выбор места заняли в общей сложности почти четыре года. «Идея рождалась сложно: разные варианты предлагались и рассматривались в течение полугода. В итоге остановились на форме куба - в эзотерике он символизирует землю (родину), истину. Мемориал изображает солдата, который стоит на защите страны, нравственных и моральных ценностей», - пояснил автор. Памятник выполнен из гранита и бронзы.



Участники мероприятия заложили капсулу с землей с места боевых действий, где погибли солдаты 6-й роты, почтили память защитников минутой молчания. Инициативной группой по созданию памятника выступили представители Пермской общественной организации поддержки семей погибших военнослужащих «Черный тюльпан».



2020 год - год празднования 75-й годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Только из Пермской области было мобилизовано 500 тыс. человек, из них погиб или пропал без вести каждый третий.

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