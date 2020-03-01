Для ветеранов войны и блокадников Прикамья домашний телефон станет бесплатным

12:21 | 2.03.2020

С 1 мая 2020 года оператор «Ростелеком» отменит плату за услуги стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. При этом ветераны будут бесплатно пользоваться услугами оператора по домашнему телефону и после юбилейного года Победы.



Ранее о необходимости помогать старшему поколению и выполнении всех социальных обязательств заявлял глава Пермского края Дмитрий Махонин. На заседании оргкомитета «Победа» глава региона обозначил, что в Прикамье дополнительно будут отремонтированы дома тружеников тыла, в которых требуются такие работы.



Михаил Осеевский обратился к органам власти субъектов Российской Федерации с просьбой оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.



Оператор обслуживает более 13 миллионов домашних телефонов по всей стране. В Пермском крае стационарной связью пользуются около 300 тысяч семей.



Сейчас в регионе проживает 14,6 тысячи ветеранов, из них 13,4 тысячи - труженики тыла, 737 участников ВОВ, 149 жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация.

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