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04:09 | 1.03.2020
До конца марта территории Прикамья доложат о готовности к весеннему половодью
До конца марта текущего года руководители всех территорий Прикамья доложат о готовности к весеннему половодью. В подверженных риску подтоплений территориях пройдут выездные заседания противопаводковой рабочей группы Пермского края. Об этом сообщили на заседании рабочей группы при Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края.
Прогноз прохождения половодья весной зависит сразу от нескольких факторов. По данным Гидрометцентра Пермского края, в этом году в большинстве районов Прикамья уровень запаса воды в снеге в норме, за исключением отдельных участков в бассейнах рек Вишеры, Яйвы, Косьвы, Иньвы, Сылвы и верховье Камы. Там показатель незначительно превышает средний нормативный уровень. Вместе с тем, толщина льда в большинстве рек и промерзание грунта значительно ниже прошлогодних показателей. В настоящее время точную картину спрогнозировать сложно, многое будет зависеть от погодных условий, температуры воздуха, осадков в апреле.
Дополнительно противопаводковая группа проверит готовность гидротехнических сооружений к пропуску половодья. «Проверим 22 гидротехнических сооружения в муниципалитетах. Необходимо проверить исполнение отдельных районов в части содержания сооружений, посмотрим ГТС, на которых недавно были завершены капремонт и реконструкция», – отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.
По данным ежегодных наблюдений, наиболее подвержены подтоплениям в период активного снеготаяния территории в Бардымском, Березовском, Гайнском, Кишертском, Косинском, Кудымкарском, Кунгурском, Пермском, Юрлинском, Юсьвинском муниципальных районах, Краснокамском, Кудымкарском, Кунгурском, Чердынском, Чусовском городских округах.
ГУ МЧС России по Пермскому краю разработаны три сценария возможного развития событий в зависимости от разных прогнозов. Кроме того, подготовлены планы действий сил и средств на все варианты.
На заседании Совета муниципальных образований глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что ключевая задача краевых и муниципальных властей - обеспечить безопасность жителей в паводковый период. Помимо резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального уровня, создан запас финансовых средств для подготовки к безопасному прохождению половодья. Общий плановый объем финансирования всех противопаводковых мероприятий в 2020 году, включая краевой и муниципальные бюджеты, составляет 729,3 млн рублей млн руб., помимо этого, 270,6 млн рублей заложено еще в материальном резерве (на покупку продовольствия, вещей первой необходимости).
Органам местного самоуправления до середины марта необходимо определить затороопасные участки и предусмотреть профилактические мероприятия по подготовке к прохождению паводка. К ним относятся прочистка дренажных систем, ливневых канализаций и канав, предполоводная сработка прудов (водохранилищ), ледовзрывные работы, распиловка и чернение льда при необходимости, установка временных водомерных постов во всех населенных пунктах - зонах возможного затопления, подтопления. До конца марта будет проведена проверка готовности сил и средств, региональной автоматической системы оповещения, а также проверка готовности пунктов временного размещения граждан для приема населения.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным прохождением половодья, предусмотрено развертывание 518 пунктов временного размещения населения вместимостью почти в 140 тысяч человек в безопасных районах края, - сообщил и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров.
Вне зависимости от погодных условий и развития ситуации с прохождением половодья в Прикамье, в соответствии с действующим федеральным законодательством, граждане должны самостоятельно принимать меры по защите имущества от подтоплений грунтовыми и талыми водами. Это необходимо в целях исключения ситуаций, когда хозяева путают подтопление огорода в период активного снеготаяния с затоплением и наводнением территории населенного пункта. Кроме того, жители подверженных подтоплениям районов должны уметь действовать в случае наводнения.
Телефон вызова экстренных оперативных служб на всей территории Пермского края – 112.
© «Вечерние ведомости»
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