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04:08 | 1.03.2020

Посетителей пермских МФЦ проконсультируют по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов

В понедельник, 2 марта, сотрудники пермской прокуратуры проведут выездной прием жителей в многофункциональном центре на ул. Куйбышева, 9.

Дни консультаций при участии специалистов контрольно-надзорных органов организуются в региональных центрах «Мои документы» регулярно. В этом году «правовые часы» пермской прокуратуры будут проходить в филиале «Центральный-2» каждый первый понедельник месяца.

2 марта в рамках работы приемной пермяки смогут обратиться к сотрудникам надзорного ведомства за консультацией по вопросам защиты жилищных прав, в том числе при реализации программы проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Специалисты будут консультировать посетителей МФЦ с 19 до 20 часов.

Стоит отметить, что в настоящее время через многофункциональные центры пермяки могут получить целый ряд услуг, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов. В частности, через МФЦ можно внести изменения в сведения о владельце недвижимости, о площади жилого помещения в многоквартирном доме, о корректировке доли/долей собственности, если эти данные неверно указаны в квитанции. А также написать заявление о возврате ошибочно оплаченных денежных средств, о предоставлении информации по начисленным и оплаченным взносам на капитальный ремонт либо справки о собираемости взносов в целом по многоквартирному дому.

«Ответ заявитель получает в течение 30 дней по почте, онлайн или по телефону - форму ответа можно выбрать при обращении», - говорят в МФЦ.

Получить дубликаты квитанций на оплату капремонта, расчет пеней, справки об отсутствии или наличии задолженности, акты сверки расчетов по лицевому счету также можно в любом региональном МФЦ. Причем данные документы выдаются заявителю непосредственно в день обращения, то есть в режиме онлайн.

Получить более подробную информацию об услугах, представляемых в филиалах МФЦ Пермского края, можно по тел. 8 800 555 05 53.

© «Вечерние ведомости»

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