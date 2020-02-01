По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье дополнительно отремонтируют жилье тружеников тыла

18:22 | 28.02.2020

На заседании оргкомитета «Победа» обсудили вопросы социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, нужно выполнить все обязательства перед ветеранами: «Кому-то нужно помочь с жильем: в очереди на этот год осталось 6 семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Где-то нужно провести ремонты - запланировали провести порядка 100 ремонтов в этом году. Давал поручение минсоцразвития – еще раз обойти всех ветеранов и уточнить потребности. Предложил такой вид поддержки распространить и на тружеников тыла. По подсчетам минсоца, ремонты потребуются в 206 домах и квартирах, они будут обеспечены необходимым финансированием».



В своем выступлении министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказал о мерах соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас в регионе проживает 14,6 тысячи ветеранов, из них 13,4 тысячи - труженики тыла, 737 – участников ВОВ, 149 – жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация.



В рамках медицинского сопровождения ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году ее прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 тысячи ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов, более 1000 ветеранам регулярно оказывается социальная помощь от соцработников, организован прием узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами.

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