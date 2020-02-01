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18:22 | 28.02.2020

По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье дополнительно отремонтируют жилье тружеников тыла

На заседании оргкомитета «Победа» обсудили вопросы социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, нужно выполнить все обязательства перед ветеранами: «Кому-то нужно помочь с жильем: в очереди на этот год осталось 6 семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Где-то нужно провести ремонты - запланировали провести порядка 100 ремонтов в этом году. Давал поручение минсоцразвития – еще раз обойти всех ветеранов и уточнить потребности. Предложил такой вид поддержки распространить и на тружеников тыла. По подсчетам минсоца, ремонты потребуются в 206 домах и квартирах, они будут обеспечены необходимым финансированием».

В своем выступлении министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказал о мерах соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас в регионе проживает 14,6 тысячи ветеранов, из них 13,4 тысячи - труженики тыла, 737 – участников ВОВ, 149 – жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация.

В рамках медицинского сопровождения ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году ее прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 тысячи ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов, более 1000 ветеранам регулярно оказывается социальная помощь от соцработников, организован прием узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами.

© «Вечерние ведомости»

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