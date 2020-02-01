В Перми на улицу Монастырскую возвращаются автобусы большого класса

17:47 | 28.02.2020

С 28 февраля на улицу Монастырскую постепенно возвращаются большие автобусы маршрутов №2 «станция «Пермь II» – станция «Пермь I» и №3 «станция «Пермь I» – микрорайон Нагорный».



Подрядная организация выполнила все первоочередные мероприятия по усилению путепровода на улице Монастырской. Работы по укреплению путепровода и запуску автобусов большой вместимости были ускорены по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. Внутрь путепровода установлены специальные опоры, которые позволят исключить возможность обрушения пролетных строений. Эти меры позволили увеличить грузоподъемность моста до 20 тонн.



В ночь с 27 на 28 февраля сняты ограничения по грузоподъемности и установлены новые дорожные знаки на путепроводе.



С утра 28 февраля те автобусы маршрута №3, которые ходили по улице Советской до остановки «Завод им. Шпагина», вернулись на улицу Монастырскую и теперь все доезжают до станции «Пермь I». Их расписание синхронизировано с расписанием электричек. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный.



Начиная со второй половины дня, поэтапно до конца дня произойдет смена автобусов малого класса на большой класс маршрута №2. На линии будет работать 6 машин. Этот маршрут следует в режиме «экспресс» через следующие остановочные пункты: станция «Пермь I» (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – станция «Пермь II».



Автобусный маршрут №51 с 1 марта будет продлен от ЦУМа до кинотеатра «Октябрь». Пока на нем продолжат работать малые автобусы. Замена на автобусы большего класса планируется с 1 июня.

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