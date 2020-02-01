Любители здорового образа жизни могут выиграть слоты на Пермский международный марафон

15:03 | 28.02.2020

Комитет по физической культуре и спорту администрации Перми объявил конкурс на лучшую фотографию в социальной сети среди любителей здорового образа жизни.



Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо вступить в официальную группу администрации города Перми «Пермь Первая» (https://vk.com/gorodpermru), сфотографироваться во время занятий спортом на лыжных базах «Прикамье», «Динамо», в парке культуры и отдыха «Балатово». Выставить фото на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» с обязательными хештегами #ПЕРМЬЗЕЛЕНАЯ, #ПЕРМЬ (при этом страница должна быть открыта), указать геолокацию (Пермь, место) и получать «лайки» под фотографией.



Конкурс продлится до 1 августа. Три победителя определятся по количеству «лайков» и станут счастливыми обладателями слотов на Пермский международный марафон, который пройдет в этом году 5 и 6 сентября. Дистанцию победители смогут выбрать самостоятельно.

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