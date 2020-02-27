Пермь: новости дня
09:11 | 28.02.2020
Представители «Уралкалия» приняли участие в круглом столе в Министерстве химической продукции и удобрений Индии
Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся вклада сельскохозяйственной отрасли в обеспечение мировой продовольственной безопасности, информирования индийских фермеров о методах эффективного применения калийных удобрений, а также перспектив повышения урожайности сельскохозяйственных культур, производимых в регионе.
В рамках мероприятия представители «Уралкалия» продемонстрировали результаты стартовавшего в 2018 году пилотного проекта по использованию на сельскохозяйственных полях в Индии оптимизированной схемы внесения удобрений, отметив его высокую эффективность.
Также «Уралкалий» провел презентацию для индийских коллег по сбалансированному и эффективному применению калийных удобрений на основе международного опыта компании, поставляющей продукцию более чем в 60 стран мира.
Александр Орлов, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России, отметил:
- Министерство промышленности и торговли РФ давно и плодотворно работает вместе с ведущими российскими производителями минеральных удобрений над усилением их присутствия на ключевых рынках. Пилотный проект по сбалансированному внесению удобрений, который мы сегодня презентовали индийским коллегам вместе с ведущим мировым производителем калийных удобрений ПАО «Уралкалий», является еще одним подтверждением желания российских компаний не только поставлять высококонкурентную несырьевую продукцию на внешние рынки, но и вместе с ведущими местными потребителями и экспертами формировать инновационные подходы к рациональному внесению удобрений, что позволит в долгосрочной перспективе обеспечить продовольственную безопасность такой большой страны, как Индия. Важность этого проекта была отмечена в официальных документах Межправкомиссии Россия-Индия, и мы продолжим реализовывать подобные инициативы вместе с российскими производителями.
Александр Терлецкий, генеральный директор «Уралкалий Трейдинг», отметил:
- «Уралкалий» традиционно уделяет повышенное внимание развитию сотрудничества с партнерами не только с точки зрения своевременности поставок и высокого качества нашей продукции, но и реализации совместных инициатив по улучшению качества почв и урожайности. Пилотный проект, который мы реализуем в Индии и других странах, наглядно демонстрирует приверженность «Уралкалия» принципам социальной ответственности и вносит существенный вклад в образование сельхозпроизводителей.
© «Вечерние ведомости»
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