Пермь: новости дня
19:32 | 27.02.2020
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков
Жители дома по улице Седова пожаловались на опасно свисающие ледяные глыбы и неубранный снег. Алексей Грибанов пояснил, что, так как дом является многоквартирным и принадлежит собственникам, управляющая компания должна обеспечивать сброс снега с крыши. Вдобавок, подчеркнул депутат, необходимо выяснить, кому принадлежит тротуар – если это муниципальная земля, то уборкой снега обязана заниматься администрация.
Пермяк из Свердловского района, проживающий в доме по ул. Полины Осипенко, 48, рассказал, что с приходом теплой погоды отключили горячую воду, отопление тоже оставляет желать лучшего. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль и направил запрос в ПСК для выяснения всех обстоятельств. Также он предложил написать заявление в жилищную инспекцию.
Жители микрорайона Краснова поинтересовались, можно ли благоустроить придомовую территорию. У 16-этажного дома на улице Моторостроителей нет ни места отдыха, ни детской площадки. Алексей Грибанов посоветовал жителям подать заявку в программу «Комфортная городская среда». Тогда можно обустроить не только детские игровые площадки, но и сквер, спортивную площадку, отремонтировать дороги и тротуары, установить освещение. Депутат также отметил, что в микрорайоне сильный ТОС «Микрорайон Краснова», и предложил подключить их к работе.
Еще одна жительница микрорайона рассказала, что во дворе дома, где она живет, пять лет стоит брошенный автомобиль. Из-за этой машины во дворе не могут благоустроить газон, сотрудники ГИБДД предлагают оплатить эвакуатор, однако жители сомневаются, законно ли это. Алексей Грибанов разъяснил, что городской Думой приняты специальные решения и создана нормативная база по поводу бесхозных автомобилей – муниципалитет имеет право увозить и утилизировать их, и предложил оформить официальное обращение в районную администрацию для решения этого вопроса.
Жительница Свердловского района рассказала, что в доме на ул. Куйбышева, 72 прохудилась крыша, и он давно требует ремонта. Депутат предложил два пути решения проблемы: если дом изношен, он должен быть включен в госпрограмму расселения аварийного и ветхого жилья, если в нем еще можно жить, то надо попытаться ускорить проведение капитального ремонта. Алексей Грибанов готов помочь с оформлением обращения в фонд капремонта и взял вопрос на личный контроль.
Жители микрорайона Николая Островского посетовали на то, что уже три года на остановке «Улица Чернышевского» отсутствует нормальный остановочный комплекс. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль и направил запросы в соответствующие подразделения администрации Перми.
«Сегодня была очень насыщенная прямая линия, было много разных обращений. Вопросы взяты на контроль, депутатский корпус будет подключать к их решению компетентные службы», – прокомментировал итоги прямой линии заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:10 | 27.02.2020
В Карпинске вынесли приговор свердловчанину, по вине которого в ДТП погибли трое туристов
19:55 | 27.02.2020
В Екатеринбурге 7-летнего мальчика высадили из автобуса
19:32 | 27.02.2020
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков
19:31 | 27.02.2020
В Екатеринбурге ушел из дома 12-летний мальчик
19:01 | 27.02.2020
Назначен главный арбитр матча ЦСКА – «Урал»
18:45 | 27.02.2020
В Екатеринбурге прошел семинар по категорированию торговых объектов и разработке паспортов безопасности
18:20 | 27.02.2020
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает идти на спад
18:00 | 27.02.2020
Баскетболистки УГМК разгромили турецкий «Чукурова» в Екатеринбурге
17:26 | 27.02.2020
Масленица в Екатеринбурге изменит движение автобуса №56
17:18 | 27.02.2020
«До скорой встречи»: группа «Звери» выступит в Екатеринбург-ЭКСПО
17:07 | 27.02.2020
ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность группы свердловчан, причастных к незаконному обороту оружия
16:45 | 27.02.2020
Следователи Екатеринбурга заинтересовались делом о смерти беременной женщины в больнице
16:28 | 27.02.2020
Под Первоуральском сгорел автомобиль
16:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге родители просят общественность помочь в лечении дочери
15:42 | 27.02.2020
В Свердловской области появился еще один обсерватор для китайцев
15:37 | 27.02.2020
Лучшие YouTube-каналы для самостоятельного изучения английского
15:30 | 27.02.2020
Участников городского спринта ждет снежная трасса на пермской эспланаде, горячий чай и вкусные блины
15:23 | 27.02.2020
IT-специалисты из Узбекистана будут перенимать опыт у пермских коллег
15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах
15:15 | 27.02.2020
В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку
15:05 | 27.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы
15:03 | 27.02.2020
Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу
14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»
14:34 | 27.02.2020
В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр
14:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»
13:50 | 27.02.2020
Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов
13:49 | 27.02.2020
Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника
12:49 | 27.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт
12:38 | 27.02.2020
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса
12:31 | 27.02.2020
В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»
12:19 | 27.02.2020
Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки