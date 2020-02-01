Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков

19:32 | 27.02.2020

В городском call-центре заместитель председателя Пермской городской Думы, депутат по округу №21 Алексей Грибанов принял 11 звонков. Основные темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и тротуаров, придомовых территорий.



Жители дома по улице Седова пожаловались на опасно свисающие ледяные глыбы и неубранный снег. Алексей Грибанов пояснил, что, так как дом является многоквартирным и принадлежит собственникам, управляющая компания должна обеспечивать сброс снега с крыши. Вдобавок, подчеркнул депутат, необходимо выяснить, кому принадлежит тротуар – если это муниципальная земля, то уборкой снега обязана заниматься администрация.



Пермяк из Свердловского района, проживающий в доме по ул. Полины Осипенко, 48, рассказал, что с приходом теплой погоды отключили горячую воду, отопление тоже оставляет желать лучшего. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль и направил запрос в ПСК для выяснения всех обстоятельств. Также он предложил написать заявление в жилищную инспекцию.



Жители микрорайона Краснова поинтересовались, можно ли благоустроить придомовую территорию. У 16-этажного дома на улице Моторостроителей нет ни места отдыха, ни детской площадки. Алексей Грибанов посоветовал жителям подать заявку в программу «Комфортная городская среда». Тогда можно обустроить не только детские игровые площадки, но и сквер, спортивную площадку, отремонтировать дороги и тротуары, установить освещение. Депутат также отметил, что в микрорайоне сильный ТОС «Микрорайон Краснова», и предложил подключить их к работе.



Еще одна жительница микрорайона рассказала, что во дворе дома, где она живет, пять лет стоит брошенный автомобиль. Из-за этой машины во дворе не могут благоустроить газон, сотрудники ГИБДД предлагают оплатить эвакуатор, однако жители сомневаются, законно ли это. Алексей Грибанов разъяснил, что городской Думой приняты специальные решения и создана нормативная база по поводу бесхозных автомобилей – муниципалитет имеет право увозить и утилизировать их, и предложил оформить официальное обращение в районную администрацию для решения этого вопроса.



Жительница Свердловского района рассказала, что в доме на ул. Куйбышева, 72 прохудилась крыша, и он давно требует ремонта. Депутат предложил два пути решения проблемы: если дом изношен, он должен быть включен в госпрограмму расселения аварийного и ветхого жилья, если в нем еще можно жить, то надо попытаться ускорить проведение капитального ремонта. Алексей Грибанов готов помочь с оформлением обращения в фонд капремонта и взял вопрос на личный контроль.



Жители микрорайона Николая Островского посетовали на то, что уже три года на остановке «Улица Чернышевского» отсутствует нормальный остановочный комплекс. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль и направил запросы в соответствующие подразделения администрации Перми.



«Сегодня была очень насыщенная прямая линия, было много разных обращений. Вопросы взяты на контроль, депутатский корпус будет подключать к их решению компетентные службы», – прокомментировал итоги прямой линии заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

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