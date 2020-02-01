Участников городского спринта ждет снежная трасса на пермской эспланаде, горячий чай и вкусные блины

15:30 | 27.02.2020

Городской лыжный спринт «Елки. Пермский период» пройдет 1 марта на городской эспланаде в квартале у монумента «Героям фронта и тыла». В этот же день на эспланаде пройдут масленичные гуляния.



28 февраля с 10:00 до 20:00 и 29 февраля с 10:00 до 18:00 во Дворце спорта «Орленок» (улица Сибирская, 47) будет проходить выдача стартовых пакетов участникам городского спринта «Елки. Пермский период». При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку.



1 марта в 09:00 на городской эспланаде в квартале у монумента «Героям фронта и тыла» состоится торжественное открытие соревнований. В 09:20 запланирован пролог. В свободном стиле-спринте участники посостязаются в своих возрастных группах. Юношам и девушкам 2005-2007 года рождения предстоит преодолеть один круг трассы – 800 метров, остальным возрастным группам – два круга трассы – 1600 метров.



В 12:50 запланирована эстафетная гонка, полуфинал. В ней примут участие смешанные команды, каждому предстоит преодолеть по 1600 метров свободным стилем. В 13:50 пройдет полуфинал среди индивидуальных участников спринта. В 15:30 финалистов поприветствуют представители городских властей и партнеров, пожелают им успехов в заключительных испытаниях.



В 15:50 запланирован финал эстафетной гонки, в 16:20 – финал среди спринтеров. В 18:00 в ледовом городке «Легенды древней Пармы» пройдет награждение победителей. Победители в индивидуальной гонке получат дипломы и медали. Команда-победительница в эстафете получит также денежный приз в 40 тысяч рублей.



Индивидуальные участники смогут пройти регистрацию до 29 февраля на сайте умный-спорт.рф (https://беги.умный-спорт.рф/event/2e172f3e-c39c-426a-b246-d921028d33ab). Здесь же можно найти положение о соревнованиях. Команды могут зарегистрироваться через спортивную школу олимпийского резерва «Летающий лыжник», направив заявку по электронной почте gcon170@mail.ru до 28 февраля.



Организаторами спринта выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Перми и муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник».

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