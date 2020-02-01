IT-специалисты из Узбекистана будут перенимать опыт у пермских коллег

15:23 | 27.02.2020

26 февраля глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с официальной делегацией Ферганской области Республики Узбекистан во главе с хокимом (глава региона. - Прим. ред.) Шухратом Ганиевым.



В ходе встречи обсудили ряд направлений, по которым будут развиваться отношения между Ферганской областью и Пермским краев. В первую очередь это информационные технологии (IT), сельское хозяйство, образование и туризм.



Как отметил Дмитрий Махонин, между двумя регионами складывается плодотворное взаимодействие. В апреле прошлого года делегация Пермского края посетила город Фергана, а в ноябре Пермский край принял участие в бизнес-форуме в Ташкенте.



Так, в ходе визита в Пермский край обсудили возможность перенятия опыта узбекских IT-специалистов у пермских коллег в сфере работы технопарков. По словам главы Ферганской области Шухрата Ганиева, в ближайшее время планируется визит в Пермь делегации из IT-специалистов во главе с мэром Ферганы: «Мы заканчиваем у себя строительство технопарка, искали, у кого обучать сотрудников, перенимать опыт. Нам все понравилось здесь, в Перми, как работают специалисты».



Особое внимание на встрече уделили развитию международных связей в сфере сельского хозяйства, в частности, это касается поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Прикамье. В связи с этим обсуждалась возможность создания на территории Прикамья логистического центра, где продукция из Узбекистана будет упаковываться и расфасовываться перед отправлением на прилавки магазинов и в другие регионы России.



Кроме того, стороны обсудили создание торгового представительства Ферганской области в Прикамье. «Если наши друзья из Узбекистана посчитают необходимым создать единое окно для своих предпринимателей, которое будет транслировать потребности взаимного сотрудничества, мы окажем всяческое содействие в части предоставления материальной базы для функционирования торгового представительства», - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.



В ходе встречи была затронута тема экспорта прикамского образования. 69 граждан Узбекистана уже учатся в вузах на территории края. Кроме того, в регионе запущен проект по строительству студенческого городка на 6 тыс. мест. Это, по словам главы Прикамья, позволит расширить сотрудничество в сфере образования, так как прикамские вузы заинтересованы в подготовке специалистов для Узбекистана.



По итогам встречи между представителями Пермского края и Ферганской области была достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве. «В нем будут прописаны все векторы развития экономики, культурных и туристических связей», - заключил глава Прикамья.



Отметим, в мае этого года прикамская делегация по приглашению узбекской стороны собирается посетить Международную выставку «Нефть и газ Узбекистана - Oil & Gas Uzbekistan 2020». В рамках мероприятия Пермский край планирует представить 20 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг, образования и др.

© «Вечерние ведомости»