Пермь: новости дня
15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах
Сегодня, 27 февраля, Корпорация развития Пермского края объявила конкурсные процедуры по поиску подрядчиков на проектирование и строительство жилья для граждан из аварийного фонда в 12 муниципалитетах края. Заключение контрактов одновременно на оба вида работ позволит сократить общие сроки сдачи домов. Территории разделены на пять лотов с учетом возможностей местных строительных компаний. Под строительство выделены земельные участки, расположенные рядом с основными объектами инфраструктуры.
В проекте участвуют 12 территорий: Бардымский, Большесосновский, Осинский муниципальные районы, Верещагинский, Красновишерский, Краснокамский, Оханский, Соликамский и Чайковский городские округа, Пермь, Кунгур и Губаха. В Перми и Чайковском предполагается строительство многоэтажных домов, а на других территориях будут возведены двух-четырехэтажные дома на 12-40 квартир. При определении объемов строительства учитывались потребности отдельных муниципалитетов. Общая площадь жилья, планируемому к строительству в 12 муниципалитетах, – 37 тыс. кв. м.
«Одна из ключевых проблем, которая возникала у многих регионов, в том числе и у нас, при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» – это качество предоставляемого жилья. В результате Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества для жилого фонда. Новые дома должны возводиться с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, иметь класс энергетической эффективности не ниже «В», чтобы сократить затраты на оплату коммунальных услуг, - отметил первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин. - Дополнительно на региональном уровне были сформированы требования к месторасположению участков под строительство – дома должны возводиться в центральных районах города рядом с основными объектами инфраструктуры. В рамках проводимого КРПК конкурса все эти требования были учтены».
Например, в Краснокамске новые дома появятся вокруг центрального квартала города. «Мы подобрали площадки в самом центре города. Рядом находится ледовый дворец, дворец культуры им. Ленина, культурный комплекс «Олимпийский», стадион «Россия», центральный парк им. Ленина. В рамках этой программы мы в том числе занимаемся реконструкцией парка им. Ленина, строительством эспланады – мы создаем большой новый центр. Квартиры в домах, с таким удачным расположением, будут интересны не только людям, переселяющимся из аварийного жилья, но и другим жителям Краснокамска», – прокомментировал глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.
В Соликамске удалось найти свободные площадки под жилье рядом с обновленной школой в микрорайон Боровск. «В этом районе прошла реконструкция школы №13, в ней увеличили количество мест с 300 до 400. Кроме того, рядом есть детский сад и коррекционная школа», – рассказал Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа.
Жилье будет комфортным не только по своему расположению, но и по качественным характеристикам. В соответствии с требованиями Минстроя Российской Федерации, новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В», это значит, что затраты на оплату коммунальных услуг будут ниже. Жилье будет подключено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.
Напомним, на расселение аварийки в Пермском крае в прошлом году направлено 3,4 млрд рублей, 2,2 млрд из которых – средства национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджетов на расселение аварийного жилья в Прикамье предусмотрено более 26 млрд рублей.
Уже к концу следующего года на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В результате за счет всех источников финансирования на 2020-2021 гг. предусмотрено 6,3 млрд рублей, что позволит расселить 9,7 тыс. человек, или 140 тыс. кв. м.
© «Вечерние ведомости»
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