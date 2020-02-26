Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов

13:50 | 27.02.2020

Сегодня, 27 февраля, закончено медицинское наблюдение за тремя иностранными гражданами, прибывшими из Китая в Пермский край в феврале.



Как поясняют в краевом минздраве, за время пребывания в обсерваторе у приехавших не выявлено симптомов ОРВИ. Напомним, что все граждане России и КНР, вернувшиеся из Китая, начиная с конца января, находились под наблюдением врачей.



На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавируса проводятся в плановом режиме.



Например, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.



В международном аэропорту «Большое Савино» проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.



Министерство здравоохранения напоминает: если вы недавно вернулись из КНР и беспокоитесь за свое здоровье, то вы можете обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования на коронавирусную инфекцию, телефоны для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.



В январе Министерство здравоохранения России назвало три лекарства, которыми можно лечить коронавирусную инфекцию. Пока это «Рабавирин», рекомбинатный интерферон бета lb и «Лопинавир/Ритонавир». Со временем этот список может пополниться. Сейчас тестирование проходят «Арбидол» и еще несколько препаратов.



Для профилактики коронавируса воспользуйтесь рекомендациями во время путешествия:

- уточните эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок;

- не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- используйте средства защиты органов дыхания (маски);

- мойте руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью в лечебные организации, не допускайте самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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