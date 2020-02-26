Энергетики «ПСК» повышают надежность теплоснабжения микрорайона Свердлова

13:30 | 27.02.2020

ООО «Пермская сетевая компания» проводит ремонтные работы на теплосети на улице Коминтерна в Свердловском районе Перми. Энергетикам предстоит заменить запорную арматуру на магистральной сети диаметром 400 мм. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей микрорайона Свердлова в домах по улицам Коминтерна, Клары Цеткин, Чкалова, Шарташской, Куйбышева и Комсомольскому проспекту.



Ремонтные работы завершатся 27 февраля до 24.00. На этот период отопление и горячая вода потребителям подается со сниженными параметрам. В такой зоне – 27 многоквартирных домов.



Ресурсоснабжающая организация приносит извинения жителям за временный дискомфорт и напоминает, что по вопросам теплоснабжения граждане могут обращаться на горячую линию в сall-центр «Пермской сетевой компании» по тел. (342) 243-72-99.

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