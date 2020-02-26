Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:31 | 27.02.2020

В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»

Застройщик представил проект дальнейшей застройки микрорайона, в том числе объектами социальной инфраструктуры. Члены градсовета рекомендовали доработать проект в части транспортной инфраструктуры.

Заместитель директора ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Ольга Долгушина сообщила, что в 2018 году компания разработала новый проект планировки территории, продолжающий концепцию застройки современного комфортного жилого микрорайона.

В августе прошлого года внесены изменения в Правила землепользования и застройки Перми, которые не просто корректируют действующие ПЗЗ, а изменяют подходы к вопросам качества городской среды и развития города в целом. Документ носит социальный характер, поскольку наряду с установлением новых параметров строительства он содержит в себе норму об обеспечении застройщиками своих объектов социальной инфраструктурой в случае превышения данных параметров.

Для завершения начатого строительства необходимо внести изменения в действующие Правила землепользования и застройки Перми. По замыслу девелопера, концепция застройки четвертой очереди предполагает завершение композиции из группы высотных домов и строительство на первой линии, со стороны существующей застройки вдоль улиц Героев Хасана и Чернышевского, кварталов пониженной этажности, объединенных общей идеей.

Рассматриваемая территория ограничена улицей Чернышевского, зданиями по улице Чернышевского, 23, 35, 37, а также улицами Карла Модераха и Василия Татищева. Ранее застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке Перми за изменением параметров строительства на двух земельных участках: площадь первого – 9 422 кв. метра, площадь второго – 59 553 кв. метра. Они расположены в территориальной зоне Ц-2. Заявитель запрашивал установление подзон с коэффициентом плотности застройки – 3,73, предельной высотой зданий – не более 25 этажей на первом земельном участке, на втором – 14 этажей (здесь предлагается размещение зданий пониженной этажности – от 8 этажей на первой линии застройки, с увеличением высоты отдельных секций в глубине кварталов до 14 этажей).

Проект прошел процедуру публичных слушаний – замечаний и предложений не поступило. ООО «Сатурн-Р» в рамках взятых на себя обязательств по строительству социальной инфраструктуры возведет на территории ЖК «Арсенал» 3 детских сада на 75 мест, детский сад на 30 мест, отдельно стоящее здание детского сада на 200 мест. Строительство школы на 1225 мест уже ведется. Безвозмездно в муниципальную собственность будут переданы здание школы и два детских сада на 75 и 200 мест. Кроме того, застройщик профинансирует недостающее количество мест в соцобъектах.

Городские власти и представители градсовета рекомендовали застройщику доработать вопрос транспортной инфраструктуры. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич отметил, что влияние жилой застройки ЖК «Арсенал» на транспортную систему города необходимо оценивать с нескольких позиций. Одна из которых – оценка влияния жилого комплекса на работу прилегающих к нему участков улично-дорожной сети, в особенности перекрестков. Для первой очереди строительства было установлена необходимость организации не менее трех выездов: в направлении улиц Героев Хасана, Чернышевского, Чкалова с проведением на перекрестках дополнительных мероприятий по организации дорожного движения.

Проекты организации выездов на улицу Чернышевского и улицу Героев Хасана разработаны и согласованы с соответствующими службами города. Проект выезда на улицу Чкалова дорабатывается.

В настоящее время совместно с застройщиком разрабатываются проекты организации транспортного обслуживания последующих очередей застройки, ведется оценка их влияния на функционирование прилегающих дорог. В результате будут разработаны и согласованы проекты внутренней дорожной сети микрорайона, примыкания к существующим улицам, а также обоснованы дополнительные компенсационные меры на перекрестках, параметры функционирования которых ухудшаются в результате застройки.

Еще один вопрос – организация инфраструктуры для работы общественного транспорта. Для возможности въезда в жилой комплекс «Арсенал» общественного транспорта проектами организации дорожного движения предусматривается создание остановочных пунктов и мест для разворота автобусов на внутренней дорожной сети микрорайона. Кроме того, с застройщиком будет проработана возможность организации дополнительной остановки трамвая на улице Чернышевского.

- Я обращаю внимание на несколько пунктов, которые не вошли в рассматриваемый проект планировки. Сейчас проект планировки не предусматривает возможность организации остановок пассажирского транспорта на улице Чернышевского и организации дополнительных полос для поворота налево в микрорайон Красные казармы. Во-вторых, предложено строительство дополнительного проезда от перекрестка улиц Героев Хасана и Чернышевского без изменений его конфигурации, также параметры предложенного проезда не позволяют организовать полноценное двустороннее движение транспорта и пешеходов. Доступ транспорта к школе организован с двух улиц – Татищева и Сибирской, концепция не предусматривает парковочные места около школы, что будет негативно сказываться на дорожной обстановке. Эти рекомендации нужно отразить в решении градсовета. В рабочем порядке с застройщиком отработаем все предложения, - сообщил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Также члены градсовета акцентировали внимание на ландшафтном восприятии застройки, цветовых решениях фасадов зданий и ансамблевость застройки улицы Сибирской.
Градсовет одобрил концепцию застройки четвертой очереди ЖК «Арсенал», но при условии обязательной доработки с учетом высказанных замечаний до стадии разработки документации по планировке территории.

Прямую трансляцию градсовета в группе администрации города Вконтакте «Пермь Первая» посмотрели почти 2500 человек.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:23 | 27.02.2020
IT-специалисты из Узбекистана будут перенимать опыт у пермских коллег

15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах

15:15 | 27.02.2020
В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку

15:05 | 27.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы

15:03 | 27.02.2020
Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу

14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»

14:34 | 27.02.2020
В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр

14:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»

13:50 | 27.02.2020
Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов

13:49 | 27.02.2020
Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника

13:30 | 27.02.2020
Энергетики «ПСК» повышают надежность теплоснабжения микрорайона Свердлова

13:26 | 27.02.2020
В Екатеринбурге скончался архитектор, которого жестоко избили из-за замечания

13:05 | 27.02.2020
«Уральские авиалинии» запускают новый беспосадочный рейс Якутск – Екатеринбург

12:49 | 27.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт

12:38 | 27.02.2020
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса

12:31 | 27.02.2020
В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»

12:19 | 27.02.2020
Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки

12:18 | 27.02.2020
На благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня» зарегистрировались участники из пяти регионов страны

12:13 | 27.02.2020
В Прикамье стартует прием заявок на краевой этап конкурса «Учитель года»

11:58 | 27.02.2020
Стали известны предварительные причины возгорания школы-интерната на Урале

11:37 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле уничтожено более 90 кг винограда

11:21 | 27.02.2020
Министр инвестиций Свердловской области информирует об обмане бизнесменов мошенниками

11:16 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело против стоматолога с фальшивым дипломом

11:04 | 27.02.2020
В Краснотурьинске осудят водителя, убившего пенсионера-пешехода

10:39 | 27.02.2020
В Екатеринбурге три ребенка пострадали в ДТП

10:31 | 27.02.2020
Жители Пермского края могут принять участие в конкурсе будущих политиков и законотворцев

10:20 | 27.02.2020
Волнистых попугаев из Таджикистана, ввезенных в Екатеринбург, отправили обратно домой

10:01 | 27.02.2020
На ЕКАД горел автомобиль

09:51 | 27.02.2020
Министерство образования Свердловской области попросило родителей не пускать детей на концерты рэпера Элджея

09:24 | 27.02.2020
Водители Екатеринбурга стоят в восьмибалльных пробках

09:08 | 27.02.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина

26.02.2020

21:57 | 26.02.2020
На время сложных погодных условий в Екатеринбурге следить за безопасностью на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции

20:12 | 26.02.2020
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

20:00 | 26.02.2020
Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» собираются разобрать в 2021 году

19:46 | 26.02.2020
Троим свердловчанам предъявили обвинение в убийстве подростка в Нижнем Тагиле

19:18 | 26.02.2020
В Среднеуральске произошел пожар в городском Центре культуры





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 