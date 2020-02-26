В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»

12:31 | 27.02.2020

Застройщик представил проект дальнейшей застройки микрорайона, в том числе объектами социальной инфраструктуры. Члены градсовета рекомендовали доработать проект в части транспортной инфраструктуры.



Заместитель директора ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Ольга Долгушина сообщила, что в 2018 году компания разработала новый проект планировки территории, продолжающий концепцию застройки современного комфортного жилого микрорайона.



В августе прошлого года внесены изменения в Правила землепользования и застройки Перми, которые не просто корректируют действующие ПЗЗ, а изменяют подходы к вопросам качества городской среды и развития города в целом. Документ носит социальный характер, поскольку наряду с установлением новых параметров строительства он содержит в себе норму об обеспечении застройщиками своих объектов социальной инфраструктурой в случае превышения данных параметров.



Для завершения начатого строительства необходимо внести изменения в действующие Правила землепользования и застройки Перми. По замыслу девелопера, концепция застройки четвертой очереди предполагает завершение композиции из группы высотных домов и строительство на первой линии, со стороны существующей застройки вдоль улиц Героев Хасана и Чернышевского, кварталов пониженной этажности, объединенных общей идеей.



Рассматриваемая территория ограничена улицей Чернышевского, зданиями по улице Чернышевского, 23, 35, 37, а также улицами Карла Модераха и Василия Татищева. Ранее застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке Перми за изменением параметров строительства на двух земельных участках: площадь первого – 9 422 кв. метра, площадь второго – 59 553 кв. метра. Они расположены в территориальной зоне Ц-2. Заявитель запрашивал установление подзон с коэффициентом плотности застройки – 3,73, предельной высотой зданий – не более 25 этажей на первом земельном участке, на втором – 14 этажей (здесь предлагается размещение зданий пониженной этажности – от 8 этажей на первой линии застройки, с увеличением высоты отдельных секций в глубине кварталов до 14 этажей).



Проект прошел процедуру публичных слушаний – замечаний и предложений не поступило. ООО «Сатурн-Р» в рамках взятых на себя обязательств по строительству социальной инфраструктуры возведет на территории ЖК «Арсенал» 3 детских сада на 75 мест, детский сад на 30 мест, отдельно стоящее здание детского сада на 200 мест. Строительство школы на 1225 мест уже ведется. Безвозмездно в муниципальную собственность будут переданы здание школы и два детских сада на 75 и 200 мест. Кроме того, застройщик профинансирует недостающее количество мест в соцобъектах.



Городские власти и представители градсовета рекомендовали застройщику доработать вопрос транспортной инфраструктуры. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич отметил, что влияние жилой застройки ЖК «Арсенал» на транспортную систему города необходимо оценивать с нескольких позиций. Одна из которых – оценка влияния жилого комплекса на работу прилегающих к нему участков улично-дорожной сети, в особенности перекрестков. Для первой очереди строительства было установлена необходимость организации не менее трех выездов: в направлении улиц Героев Хасана, Чернышевского, Чкалова с проведением на перекрестках дополнительных мероприятий по организации дорожного движения.



Проекты организации выездов на улицу Чернышевского и улицу Героев Хасана разработаны и согласованы с соответствующими службами города. Проект выезда на улицу Чкалова дорабатывается.



В настоящее время совместно с застройщиком разрабатываются проекты организации транспортного обслуживания последующих очередей застройки, ведется оценка их влияния на функционирование прилегающих дорог. В результате будут разработаны и согласованы проекты внутренней дорожной сети микрорайона, примыкания к существующим улицам, а также обоснованы дополнительные компенсационные меры на перекрестках, параметры функционирования которых ухудшаются в результате застройки.



Еще один вопрос – организация инфраструктуры для работы общественного транспорта. Для возможности въезда в жилой комплекс «Арсенал» общественного транспорта проектами организации дорожного движения предусматривается создание остановочных пунктов и мест для разворота автобусов на внутренней дорожной сети микрорайона. Кроме того, с застройщиком будет проработана возможность организации дополнительной остановки трамвая на улице Чернышевского.



- Я обращаю внимание на несколько пунктов, которые не вошли в рассматриваемый проект планировки. Сейчас проект планировки не предусматривает возможность организации остановок пассажирского транспорта на улице Чернышевского и организации дополнительных полос для поворота налево в микрорайон Красные казармы. Во-вторых, предложено строительство дополнительного проезда от перекрестка улиц Героев Хасана и Чернышевского без изменений его конфигурации, также параметры предложенного проезда не позволяют организовать полноценное двустороннее движение транспорта и пешеходов. Доступ транспорта к школе организован с двух улиц – Татищева и Сибирской, концепция не предусматривает парковочные места около школы, что будет негативно сказываться на дорожной обстановке. Эти рекомендации нужно отразить в решении градсовета. В рабочем порядке с застройщиком отработаем все предложения, - сообщил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.



Также члены градсовета акцентировали внимание на ландшафтном восприятии застройки, цветовых решениях фасадов зданий и ансамблевость застройки улицы Сибирской.

Градсовет одобрил концепцию застройки четвертой очереди ЖК «Арсенал», но при условии обязательной доработки с учетом высказанных замечаний до стадии разработки документации по планировке территории.



Прямую трансляцию градсовета в группе администрации города Вконтакте «Пермь Первая» посмотрели почти 2500 человек.

© «Вечерние ведомости»