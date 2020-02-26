На благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня» зарегистрировались участники из пяти регионов страны

12:18 | 27.02.2020

Регистрация продлится до 5 марта включительно.



На благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня» зарегистрировались участники из 5 регионов страны, сообщают организаторы – благотворительный фонд Альберта Демченко. Профессионалы, любители и корпоративные команды пробегут 4 дистанции: 1, 3, 5 и 10 км. Вместе с участниками на старт выйдут и олимпийцы Пермского края.



Регистрация на зимний старт продлится до 5 марта включительно (https://russiarunning.com/event/OlympicSki2020). На данный момент заявки подали 530 человек. Ожидается, что традиционно в последние дни регистрации число участников существенно увеличится.



Стартовые пакеты можно получить 6 марта на ул. Краснова, 1а с 10 до 19.00 или в день забега – на ул. Самаркандской, 2 с 9.00 до 10.45. Для участия необходима медицинская справка.



Каждому участнику зимнего старта на финише будет вручена медаль. Для всех участников «Олимпийской лыжни» - полевая кухня, конкурсы и розыгрыши, анимационная и праздничная программы.



«Олимпийская лыжня» является благотворительным мероприятием, реализуется с целью развития массового лыжного спорта в Пермском крае, пропаганды здорового образа жизни и олимпийского движения, приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Все средства, вырученные в результате проведения мероприятия, направляются на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития.



В Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.

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