В Прикамье стартует прием заявок на краевой этап конкурса «Учитель года»

12:13 | 27.02.2020

Со 2 по 6 марта пройдет электронная регистрация желающих принять участие в региональном этапе XXXI Всероссийского конкурса «Учитель года России». Заявку можно подать по ссылке: http://www.ug.iro.perm.ru/.



В этом году девизом конкурса станет «Школа - для жизни, образование - для эффективной реализации замыслов». Педагогам-участникам предстоит попробовать себя в 8 номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог обучающихся с ОВЗ», «Специалист в области воспитания» и «Учитель-дефектолог».



Отборочный (очно-заочный) этап краевого конкурса состоится с 10 по 20 марта текущего года. После подведения результатов конкурсанты-финалисты отборочного этапа в Прикамье будут соревноваться за звание лучших в своей профессии. Очный этап краевого конкурса стартует с 7 апреля и пройдет в Перми на базе нескольких школ.



Торжественное закрытие XXXI краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» и награждение победителей состоится 10 апреля.



Отметим, главной задачей Всероссийского конкурса «Учитель года России» является утверждение приоритетов образования в обществе, повышение педагогического мастерства, повышение престижа профессии и профессионального роста педагогов.

Более подробная информация о конкурсе, участниках будет опубликована на сайте конкурса, а также на сайте министерства образования и науки Пермского края.



Отметим, в Пермском крае особое внимание уделяется поддержке учителей. Так, например, с 2017 года в регионе действует программа по улучшению жилищных условий педагогов «Сельский учитель». За это время в ней приняли участие 75 человек. С этого года программа приобрела значение федеральной и носит название «Земский учитель», из федерального бюджета на ее реализацию в Прикамье будет направлено 73 млн рублей. В рамках программы педагоги, принявшие решение переехать в сельскую местность или небольшой город, чтобы вести там учительскую деятельность, получают 1 млн рублей.

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