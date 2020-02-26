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10:31 | 27.02.2020

Жители Пермского края могут принять участие в конкурсе будущих политиков и законотворцев

Новый проект платформы «Россия – страна возможностей» во вторник, 25 февраля, представил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Подать заявку на участие можно до 16 марта включительно. Регистрация и подробная информация о проекте – на сайте политическиелидеры.рф.
В Администрации президента прошел пресс-брифинг, посвященный старту нового всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Сергей Кириенко, представляя конкурс, пояснил, что это отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и предназначенное для тех, кто хочет заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.
Как отметил Сергей Кириенко, для исполнительной власти отбор и обучение кадрового резерва в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, а в случае представительной все усложняется, ведь назначить нельзя — избирать должны люди, за ними окончательное решение:«Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают открытые социальные лифты».
Новый конкурс «Лидеры России. Политика» отличается от основного проекта «Лидеры России» компетенциями,которые будут оцениваться. «Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу», — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Также он рассказал, что регистрация на конкурс закончится в 18:00 по московскому времени 16 марта. В марте и апреле участники выполнят задания дистанционного этапа на сайте конкурса,состоятся очные полуфиналы, а в мае – финал.
Напомним, Прикамье активно участвует в управленческом конкурсе «Лидеры России», прикамцы становятся финалистами и победителями. Например, в этом году победуодержал Василий Зорин.
Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко подчеркнул, что оценки политической позиции кандидата конкурс не предполагает, не требуются заранее и юридические знания: «Мы прежде всего смотрим на мотивацию к деятельности и предполагаем, что у победителей будет возможность сформировать специальные навыки в будущем — по программе обучения с помощью наставников».
Первый заместитель председателя Государственной Думы, наставник конкурса Александр Жуков отметил, что наставники поделятся с участникамиценным опытом и знаниями, научат лучше понимать, чего люди хотят от своего избранника:«Среди наставников конкурса – люди, которые неоднократно избирались депутатами Государственной Думы. Они могут объективно давать советы, рассказывать, как они видят работу на этом поприще. Я думаю, что такая школа, которую пройдут конкурсанты, позволит им понять, как работает система законодательной власти, как сделать их работу более эффективной».
Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».

© «Вечерние ведомости»

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