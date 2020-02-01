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19:11 | 26.02.2020
Для обеспечения детей-сирот жильем в Прикамье впервые начнут привлекать сертификаты
Во вторник, 25 февраля, на Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот в 2019 году и планах на 2020 год.
Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, из года в год программа предоставления жилья детям-сиротам наращивает темпы. «В 2018 году исполнение по программе составило 84%, а в 2019-м – уже 94%. При этом не во всех территориях она исполняется полностью, а ожидания у граждан здесь еще больше, чем в обеспечении сертификатами молодых семей. Постепенно надо менять эту ситуацию в лучшую сторону: важно, чтобы дети-сироты были обеспечены жильем по максимуму», - подчеркнул он.
По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, в 2019 году жильем был обеспечен 841 человек, в 2020 году планируется увеличить показатель до 868 человек. В прошлом году на формирование специализированного жилищного фонда было направлено более 900 млн рублей, в том числе более 152 млн рублей из федерального бюджета. В этом году финансирование программы превысит 1 млрд рублей.
По данным краевого минстроя, муниципалитеты к поставленной задаче отнеслись с разной степенью ответственности. Например, в Чайковском, Чернушинском, Октябрьском, Осинском, Суксунском городских округах и Карагайском муниципальном районе исполнение составило 100%. В то же время, Березовский, Чердынский, Ординский, Бардымский муниципальные округа выполнили план менее, чем на 50%, а в Частинском муниципальном округе - на 0%. Причинами невыполнения планов в ряде муниципалитетов стали отсутствие соответствующего жилья как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости, несоответствие качества жилья и некоторые другие. В частности, по словам главы Кишертского района Тамары Конопаткиной, программа по обеспечению выпускников детских домов жильем зачастую не исполняется на 100% в связи с тем, что сами дети-сироты отказываются жить в предоставляемом помещении. В связи с этим Дмитрий Махонин отметил, что важно провести встречу с детьми-сиротами и обсудить, что именно их не устраивает в том жилье, что выдается им по программе: только тогда решение проблемы может сдвинуться с места.
По данным минстроя, для обеспечения в 2020 году детей-сирот жильем в полном объеме уже принят ряд мер. Так, новшеством текущего года станут сертификаты, на которые дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, имеющие семьи и работу, смогут приобрести жилье. В текущем году их получат 96 человек. Отбор заявок на выдачу сертификатов будет осуществляться специальной комиссией, в которую войдут представители краевого минсоца, прокуратуры и Уполномоченный по правам человека. Предполагается, что средняя стоимость 1 кв. метра в Пермском крае составит 31 тысячу рублей.
До 1 марта текущего года муниципалитетами будет определен способ формирования спецжилфонда - приобретение на вторичном рынке жилья или же строительство, до 15 марта будут утверждены графики муниципалитетов по приобретению жилья для детей-сирот, а до 1 мая будут объявлены аукционы на приобретение.
© «Вечерние ведомости»
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